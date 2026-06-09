Beeline 'beyaz VPN'i başlattı: Spotify ve Netflix'e doğrudan erişim

Rus operatör Beeline, ülkede resmi olarak yasaklanmamış ancak kullanılamayan bir dizi yabancı internet hizmetine doğrudan erişimin başlatıldığını duyurdu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin CEO'su Sergey Anokhin'in açıklamasına göre, 9 Haziran'dan itibaren 'bee' tarife aboneleri Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars ve diğer birçok yabancı platformu kullanma imkanına kavuştu. Bu proje, daha önce St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda tartışılan 'beyaz VPN' konseptinin pratik uygulamasıdır.

Operatör yetkililerinin sözlerine göre, bu çözüm aboneler için yabancı hizmetlerin rahat ve yasal kullanımını sağlar. Şirket şu anda bu hizmetin teknik olarak nasıl uygulandığına ilişkin ayrıntıları açıklamadı.