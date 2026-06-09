Beeline 'beyaz VPN'i başlattı: Spotify ve Netflix'e doğrudan erişim

·4·Teknoloji
Beeline 'beyaz VPN'i başlattı: Spotify ve Netflix'e doğrudan erişim

Rus operatör Beeline, ülkede resmi olarak yasaklanmamış ancak kullanılamayan bir dizi yabancı internet hizmetine doğrudan erişimin başlatıldığını duyurdu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin CEO'su Sergey Anokhin'in açıklamasına göre, 9 Haziran'dan itibaren 'bee' tarife aboneleri Spotify, Netflix, Ticketmaster, Brawl Stars ve diğer birçok yabancı platformu kullanma imkanına kavuştu. Bu proje, daha önce St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda tartışılan 'beyaz VPN' konseptinin pratik uygulamasıdır.

Operatör yetkililerinin sözlerine göre, bu çözüm aboneler için yabancı hizmetlerin rahat ve yasal kullanımını sağlar. Şirket şu anda bu hizmetin teknik olarak nasıl uygulandığına ilişkin ayrıntıları açıklamadı.

BeelineVPNSpotifyNetflixTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rusya'da uluslararası aramalara yönelik kendi kendine yasaklama seçeneği getiriliyorRusya'da uluslararası aramalara yönelik kendi kendine yasaklama seçeneği getiriliyorBugün, 12:50Rusya'da SIM kartların yeniden tesciline 90 günlük yasak getirildiRusya'da SIM kartların yeniden tesciline 90 günlük yasak getirildiBugün, 12:25Scooter girişiminin kurucusu uzayda veri merkezi kurmak için 5 milyon dolar topladıScooter girişiminin kurucusu uzayda veri merkezi kurmak için 5 milyon dolar topladıBugün, 12:23Samsung, 44 cihaz için One UI 8.5 güncellemesini tamamladıSamsung, 44 cihaz için One UI 8.5 güncellemesini tamamladıBugün, 12:22Dongfeng, 1000 km menzilli katı hal pilleri üretecekDongfeng, 1000 km menzilli katı hal pilleri üretecekBugün, 11:57Yandex Kitaplar platformasında kitapları rollere bölerek okuma özelliği geldiYandex Kitaplar platformasında kitapları rollere bölerek okuma özelliği geldiBugün, 11:51
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde