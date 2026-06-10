Anthropic'in Fable 5 modeli tek bir komutla oyunlar oluşturuyor

Anthropic şirketi, uzun süredir beklenen Mythos modelinin ilk halka açık versiyonu olan Claude Fable 5 modelini tanıttı. Yapay zeka alanında tanınmış bir araştırmacı ve Pennsylvania Üniversitesi bilim insanı Ethan Mollick, bu modeli test ederek yeteneklerinin şaşırtıcı düzeyde olduğunu belirtti. Mollick, Fable 5'in şimdiye kadar kullandığı tüm halka açık modellerden önemli ölçüde daha üstün olduğunu vurguladı. Techcrunch.com haberi veriyor.

Araştırmacının sözlerine göre, yeni model çok sayfalı teknik görevleri yerine getirirken on saat boyunca kesintisiz çalışabiliyor ve karmaşık sorunları çözmede yüksek verimlilik gösteriyor. En ilginç yanı ise Mollick'in Claude Code platformunda sadece tek bir başlangıç istemi (komut) kullanarak birkaç tam çalışan video oyunu oluşturmayı başarmasıdır.

Oluşturulan oyunlar arasında klasik Snake (Yılan) oyununun özgün bir yorumu, yer altı tünellerinde ışıkları yakmaya dayalı Strata ve Alman şair Rainer Maria Rilke'nin şiirlerine dayanan Duino oyunu yer alıyor. Grafikler henüz mükemmel olmasa da, tek bir komutla eksiksiz bir oyun mekaniğinin oluşumu teknolojik bir devrim olarak değerlendiriliyor.

Oyunların yanı sıra, Fable 5 modeli izokronik haritalar — iki nokta arasındaki seyahat süresini görselleştiren karmaşık araçları da yüksek doğrulukla oluşturabildi. Bu, daha önce tam bir geliştirici ekibi gerektiren projelerin artık yapay zeka yardımıyla birkaç dakika içinde hazır olabileceği anlamına geliyor.

Bu gelişme, yazılım dünyasındaki "vibe coder"lar için büyük fırsatlar açıyor. Claude Fable 5'in gösterdiği sonuçlar, yapay zeka yeteneklerinin ne kadar hızlı büyüdüğünü ve gelecekte karmaşık programlama süreçlerinin kökten değişeceğini gösteren önemli bir göstergedir.