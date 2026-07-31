Snapchat yapay zeka ile oluşturulan videoları ödüllendirmeyecek

Popüler sosyal ağ Snapchat, tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan videoları Spotlight bölümünde ödüllendirme uygulamasından vazgeçti. Platform, özgün insan yaratıcılığına öncelik vermek amacıyla öneri sistemlerinde ciddi değişiklikler yaptığını bildirdi; bu adım, dijital dünyada gerçek yazar içeriklerinin korunmasında önemli bir rol oynuyor. Bu konuda Techcrunch.com bildiriyor.

ixbt.com'un aktardığına göre şirket, resmi blogunda Spotlight bölümünün insanların kendi özgün yaratıcı yaklaşımlarını, kişisel hikayelerini ve hayattaki anlarını keşfettikleri bir mekan olmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı. Yönetim, insanların kendi yarattığı ve paylaştığı orijinal bakış açılarını teşvik etmenin her zaman bir değeri olduğuna inanıyor.

Yapay zeka araçları tamamen yasaklanmadı

Ancak Snapchat, yapay zeka teknolojilerinden tamamen vazgeçmediğini belirtti. Yazarlar, içeriklerini zenginleştirmek veya düzenlemek için platformun özel yapay zeka yaratıcı araçlarını kullanmaya devam edebilirler. Güncelleme yalnızca baştan sona yapay zeka tarafından üretilen ve insan katılımı olmadan hazırlanan videoları kapsıyor.

Bu değişiklik, şirketin Spotlight'ı iyileştirme ve odağı özgün insan yaratıcılığını sergileyen gönderilere kaydırma yönündeki daha geniş çabalarıyla uyumludur. Bu yılın nisan ayında da kullanıcılar, akışta yapay zeka içeriğini daha az görecekleri konusunda uyarılmıştı.

Küresel eğilim: “AI slop”a karşı mücadele

Son zamanlarda düşük kaliteli ve otomatik olarak oluşturulan içeriklere yönelik “AI slop” terimi etrafındaki eleştiriler keskin bir şekilde artıyor. Bu nedenle birçok büyük teknoloji şirketi politikalarını gözden geçirerek bu tür materyalleri kendi algoritmalarında alt sıralara düşürüyor, özel şikayet etme işlevleri sunuyor veya bunları tamamen kaldırıyor.

Özellikle LinkedIn, kullanıcılara yapay zeka yardımıyla yazılmış gibi duran gönderileri işaretleme imkanı tanıyan bir düğmeyi kullanıma sundu. Substack ise okuyucuların yapay zeka tarafından yazılan bültenleri tespit etmesine yardımcı olan özel bir araç tanıttı. Meta şirketi de Instagram'daki halka açık hesaplardaki fotoğrafların yapay zeka yardımıyla değiştirilmesine olanak tanıyan özellik nedeniyle ciddi itirazlarla karşılaşmış ve bunu tamamen silmek zorunda kalmıştı.

YouTube ve güvenlik önlemleri

Ayrıca YouTube da düşük kaliteli yapay zeka içeriğine karşı mücadelesini güçlendirerek para kazanma kurallarını netleştirdi. Buna göre, özgünleştirilmemiş şablon materyallerin yanı sıra sağlık ve finans gibi hassas konularda yapay zeka karakterlerinin yer aldığı videolardan gelir elde edilmesi yasaklandı.

Bununla birlikte geçen ay Snapchat, reşit olmayan kullanıcıları korumak amacıyla yeni içerik kontrol önlemlerini de hayata geçirmişti. Buna göre 13 ila 15 yaş arasındaki gençler, Spotlight gönderilerini yalnızca abone oldukları ve karşılıklı olarak takip ettikleri kullanıcılarla paylaşabilirler.