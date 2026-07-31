Bilim İnsanları Yangını Su Yerine Sıvı Azotla Söndürmeyi Teklif Etti

Amerikalı bilim insanları orman yangınlarıyla mücadele etmek için tamamen farklı ve beklenmedik bir yöntem öne sürdü. Ixbt.com'un bildirdiğine göre, araştırmacılar su ve zararlı kimyasallar içermeyen özel bir robotik sistemi test ediyor. Bu yenilikçi yaklaşımın gelecekte büyük doğal afetlerin önlenmesinde önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu fikir tesadüfen doğmuş olup, tarihi 2008 yılındaki laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Northeastern Üniversitesi profesörü Yannis Levendis ve meslektaşları o sırada yanan bir kauçuk kalıntısının üzerine sıvı azot dökmüştür. O an ateşin neredeyse anında sönmesi bilim insanlarını şaşırtmış ve bu durum uzun yıllar süren bilimsel araştırmaların temelini atmıştır.

Devrim niteliğindeki teknolojinin çalışma prensibi

Yeni teknolojinin etki mekanizması geleneksel yangın güvenliği yöntemlerinden keskin bir şekilde farklıdır. Sıvı azot ocağa düştüğü anda çok hızlı bir şekilde buharlaşarak hacmini yaklaşık on kat genişletir. Bu sırada yangın için gerekli olan oksijeni dışarı iter ve ateşi hemen eksi sıcaklıklara kadar soğutur.

Uzmanların açıklamasına göre, madde tamamen buharlaştıktan sonra çevrede tamamen zararsız saf azot gazı kalmaktadır. Bu durum, doğaya ve ekolojiye hiçbir olumsuz etki yapılmamasını sağlar. Geleneksel kimyasal söndürücü maddelerden farklı olarak bu yöntem tamamen temiz kabul edilmektedir.

Özel robot ve sunduğu imkanlar

Pratikte test etmek amacıyla araştırmacılar paletli şasiye sahip kompakt bir robot geliştirdi. Bu akıllı makine kriyojenik rezervuarlar ve sıvı azot aktarım sistemiyle donatılmış olup hem otomatik hem de uzaktan kumanda modlarında çalışabilmektedir.

Proje, mühendislik fakültesi öğrencileriyle işbirliği içinde Gordon and Betty Moore Vakfı'nın finansal desteğiyle hayata geçirildi. Mevcut aşamada geliştirilen özel robot büyük yangınlarla mücadele etmek için tasarlanmamıştır. Temel görevi, kurtarıcılar için tehlikeli olan zor arazilerdeki küçük odakları zamanında tespit ederek ortadan kaldırmaktır.

Günümüzde sistem, ABD'nin batı bölgelerine özgü orman yangını koşullarını simüle eden özel bir poligonda test edilmektedir. Gelecekte bilim insanları teknolojiyi daha da geliştirerek kriyojenik rezervuarlı büyük kamyonlar ve özel yangın söndürme araçları üretme imkanlarını da değerlendirmektedir.