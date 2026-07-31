Et Çalan Eri İnterneti Hayrete Düşürdü (Video)

Çin'de kaydedilen olağandışı durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olayda bir arının et parçasına konarak küçük bir kısmını dikkatlice kestiği ve bunu alıp uçtuğu görüldü.

Yayımlanan videoda böceğin önce eti dikkatle kemirerek taşıyabileceği boyutta bir parça ayırdığı görülüyor. Ardından avını sıkıca tutarak havaya yükseliyor ve gözden kayboluyor.

Uzmanlarbu tür durumların bazı arı türleri için sıra dışı olmadığını belirtiyor. Larvalarını beslemek veya yuva yapmak için proteince zengin gıdalar toplayabilirler. Bu nedenle etten küçük parçalar kesip götürmeleri doğal bir süreç olarak kabul edilmektedir.