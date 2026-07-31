Apple, Siri AI özelliği için ücret getirebilir

Apple yönetimi, gelecekte güncellenen Siri AI özelliklerini kullanmak için ek bir ücret sistemi getirme olasılığını değerlendiriyor. ixbt.com'a göre, bu plan henüz tamamen onaylanmasa da şirket, gelişmiş yapay zeka özellikleri sunmada yeni ticari yaklaşımları denemeye hazırlanıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin belirttiğine göre kullanıcılar, mevcut iCloud+ abonelikleri aracılığıyla Siri AI için daha fazla işlem gücü satın alma imkanına sahip olabilir. Bu durum, günlük görevler için temel özellikleri ücretsiz tutarak, yüksek talep gören kullanıcılara genişletilmiş olanaklar sunacaktır.

Yapay zeka pazarındaki genel uygulama

Günümüzde OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka sağlayıcılarının çoğunluğu benzer bir iş modeli kullanmaktadır. Yani tüketicilere sınırlı bir ücretsiz sürüm sunulmakta, daha aktif kullanım için ek olanaklar içeren ücretli abonelik türleri teklif edilmektedir.

Yeni ve geliştirilmiş Siri AI halihazırda iOS 27 test sürümünde mevcut olup, bu yılın sonbahar aylarında geniş çapta kamuoyuna sunulması planlanmaktadır. Ancak bu projeyi gerçekleştirme süreci şirket için kolay ilerlememektedir.

Şirketin karşılaştığı zorluklar

Son yıllarda Apple, gelişmiş bir yapay zeka asistanı yaratma konusunda diğer rakiplerinin biraz gerisinde kaldı. Hatta Siri'nin yeteneklerini güçlendirmek amacıyla Google şirketinin özel Gemini modelini kullanmak için lisans almak zorunda bile kaldı.

Ayrıca Siri AI güncellemesinin gecikmesi nedeniyle şirket, iPhone 16 cihazlarının yapay zeka özelliklerinin reklamı yapılmasıyla ilgili açılan toplu dava sürecini çözmek için 250 million dolar ödemek zorunda kaldı.

Pazardaki genel durum da tüm teknoloji üreticilerinden ihtiyatlı olunmasını gerektirmektedir. Sektör genelinde ortaya çıkan RAM kıtlığı nedeniyle cihazların üretim maliyeti pahalılaşmış olup, bu da kendi nöbetinde fiyatların artmasına yol açmaktadır.