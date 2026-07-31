ABD'nin önde gelen otomobil üreticileri elektrikli araçlar hakkında daha az konuşuyor

Son yıllarda otomotiv sektöründe keskin bir dönüşüm yaşanıyor. Geçmişte elektrikli araçlara (EV) devasa yatırımlar yapan General Motors ve Ford şirketleri artık yatırımcı toplantılarında bu konuya eskisi kadar odaklanmıyor. ixbt.com ve TechCrunch kaynaklarının analizine göre, bu iki büyük Amerikan otomotiv devi, son yedi yıldaki üç aylık raporlama toplantılarında elektrikli araçların geleceğini salgın öncesi döneme kıyasla daha az tartışıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu değişiklik, son iki yıldır gelişmeleri takip edenler için sürpriz değil. Şirketler yeni elektrikli model çıkarma planlarını değiştirdi, erteledi veya tamamen iptal etti. Sonuç olarak fabrikalardaki planlar küçültüldü ve işten çıkarmalar yaşandı. Buna rağmen GM ve Ford hâlâ elektrikli araç satışına devam ediyor ve gelecek ürün portföyüne sahip, ancak genel stratejik odaklarının değiştiği finansal verilerde açıkça görülüyor.

Finansal analiz sonuçları ve yapay zeka

New York merkezli finansal araştırma firması Hudson Labs, S&P Market Intelligence veritabanından 2019'dan beri yayımlanan finansal rapor transkriptlerini inceledi. Yüksek doğrulukta finansal araştırmalar için geliştirilen Co-Analyst yapay zeka aracı yardımıyla her cümle konu bazında analiz edildi. Sonuç olarak, her konunun tartışmalardaki payı ve toplantılarda anılma sıklığı belirlendi.

Bu analiz sürecinde Detroit'in üç büyük otomobil üreticisinden biri olan Stellantis dışarıda bırakıldı. Fiat Chrysler ve Fransa'nın PSA Group şirketlerinin birleşmesiyle 2021 yılında kurulan bu otomotiv devi, geleneksel olarak ABD'deki rakiplerinden elektrikli araçlara geçiş hızı bakımından geri kalıyordu. Ayrıca Stellantis, bu yılın ilk çeyreğine kadar çoğu halka açık şirket gibi yılda dört kez değil, yılda yalnızca iki kez kapsamlı raporlama toplantısı düzenliyordu.

Otomobil üreticilerinin yeni öncelikleri

General Motors temsilcisi Jim Cain'in analitik açıklamasına göre, artık "miktar değil, kalite daha önemli". Şirket, elektrikli araçların gelecekteki ana hedef olduğunu, müşteri sadakatinin ve pazar payının arttığını sürekli vurguluyor. Aynı zamanda toplantılarda yazılım, hizmetler, otonom teknolojiler gibi büyüme fırsatları ile satış, düzenleyici politikalar ve operasyonel göstergeler gibi karmaşık konulara da yeterli zaman ayrılıyor.

Ford temsilcisi David Tovar ise gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanan yeni "Universal Electric Vehicle" platformundan bahsetti. Ona göre banttan çıkacak ilk ürün olan orta boy pikap, elektrikli araç pazarının fiyat, değer ve teknoloji açısından en ideal noktasına ulaşacak.

Bilgi için; General Motors döneminde diğer birçok büyük otomotiv devine kıyasla kitlesel elektrikli araçlara ilk yatırım yapanlardan biriydi. Şirket, Bolt EV modelini Ocak 2016'da tüketici elektroniği fuarında tanıtarak Tesla'nın Model 3 teslimatlarına başlamasından yaklaşık altı ay önce piyasaya sürmüştü.