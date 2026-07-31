İl-114-300 Uçağı Özbekistan'da Aşırı Sıcaklık Testlerinden Geçiyor

·113·Teknoloji
İl-114-300 Uçağı Özbekistan'da Aşırı Sıcaklık Testlerinden Geçiyor

Rusya Birleşik Uçak Yapım Korporasyonu (OAK) tarafından geliştirilen yeni İl-114-300 bölgesel yolcu uçağı, bir sonraki önemli sertifikasyon aşamasını başlattı. Ixbt.com'un haberine göre, hava aracının sıcak iklim koşullarındaki çalışma yeteneğini kontrol etmek amacıyla özel testlerden geçirilmek üzere Özbekistan'a gönderildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Test programının başlangıcı olarak deneysel prototip, Moskova bölgesindeki Jukovskiy Havalimanı'ndan Buhara şehrine başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Uçak, 6 saat 15 dakika boyunca yaklaşık 2730 kilometrelik mesafeyi durmaksızın kat ederek belirlenen varış noktasına ulaştı ve bir sonraki test aşaması için hazırlıklara başladı.

Özbekistan'daki Testler ve Temel Amacı

Bu ülkenin topraklarındaki test sürecinde İl-114-300'ün toplamda 30'dan fazla uçuş gerçekleştirmesi planlanıyor. Uzmanların temel görevi, hava aracının tüm sistemlerinin yüksek hava sıcaklığı koşullarında bile çalışma yeteneğini tam olarak koruduğunu pratikte doğrulamaktır.

Mühendisler uçuş sırasında güç ünitesi, aviyonik, yardımcı sistemler ile yolcu kabini ekipmanlarının çalışmasını titizlikle kontrol edecekler. Özellikle sıcaklığın keskin bir şekilde arttığı dönemde motorlara, elektronik aksama ve iklimlendirme sistemlerine binen yük düzeyine özel dikkat gösterilmektedir.

Sertifikasyon ve Uçağın Teknik Özellikleri

Yapılan açıklamaya göre, sıcak iklim koşullarındaki testler sertifikasyon programının zorunlu bir parçasıdır. Bu süreç, gelecekte hava aracına yüksek yaz sıcaklıklarının görüldüğü bölgelerde de güvenli kullanım hakkı veren izni almak için son derece gereklidir.

İl-114-300 — Rusya'nın Rostec devlet korporasyonuna bağlı OAK tarafından oluşturulan derinlemesine modernize edilmiş bölgesel turboprop uçaktır. Tüm testler tamamlandığında, bu modeldeki hava araçlarının Rusya iç hatlarındaki eski tip uçakların yerini alması öngörülmektedir.

Teknik imkanlarına göre yeni liner, tek seferde 68 yolcuyu bünyesine kabul edebilmektedir. Maksimum yolcu sayısı ile hesaplanan uçuş mesafesi ise 1400 kilometreyi teşkil etmektedir.

İl-114-300ÖzbekistanHavacılıkTestlerUçak
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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