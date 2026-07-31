Japon ispace Şirketi Falcon 9 Yerine H3 Roketini Seçti

Japon uzay şirketi ispace, gelecekteki Ay görevleri için Amerikan teknolojisinden vazgeçerek ulusal H3 roketine geçeceğini duyurdu. ixbt.com verilerine göre, 2028 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Mission 3 programı, Ultra adı verilen yeni iniş modülünü uzaya taşıyacak ve bu, Japon özel girişiminin H3 taşıyıcısını kullandığı ilk tarihi olay olacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu karar ispace şirketi için yeni bir aşama olarak kabul ediliyor, çünkü önceki iki Ay aracı Amerikan SpaceX şirketine ait olan Falcon 9 roketleri yardımıyla uzaya fırlatılmıştı. Artık ispace ile H3 roketini üreten Mitsubishi Heavy Industries (MHI) arasındaki anlaşma, basit bir ticari sözleşme sınırlarını aşarak Japonya'da ilk kez özel bir Ay taşıma sistemi oluşturmayı amaçlıyor.

Döviz Dalgalanmaları ve Roketin Güvenilirliği

H3 roket taşıyıcısının seçilmesinde sadece ulusal uzay altyapısını desteklemek değil, aynı zamanda teknik özellikleri, uçuş şartları ve yeni modülle uyumluluğu da dikkate alındı. Sözleşme değeri açıklanmasa da ispace yöneticisi Takeshi Hakamada, Japon yeninin zayıflamasının ABD doları cinsinden yapılan Falcon 9 hizmetlerini Japon müşteriler için oldukça pahalı hale getirdiğini vurguladı.

Aynı zamanda H3 roketinin geçmişteki problemleri de göz ardı edilmedi. Şimdiye kadar gerçekleştirilen 8 uçuşun 2'si başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ancak taşıyıcı tekrar başarılı uçuşlara başladıktan sonra şirket yönetimi bu riskin kabul edilebilir olduğunu gördü. Belirtmek gerekir ki SpaceX ile işbirliği tamamen durdurulmuş değil.

Gelecekteki Büyük Planlar ve Avrupa ile İşbirliği

ispace gelecekte de birkaç büyük projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Şirket bilgilerine göre, yeni Mobile Cargo System kargo taşıma sistemi 2030 yılından erken olmamak üzere Starship gemisiyle Ay'a doğru yola çıkacak. Bu da şirketin lojistik imkanlarını daha da genişletecek.

Bununla birlikte, şirketin Avrupa'daki şubesi Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) 65 milyon euro değerinde önemli bir sözleşme kazandı. Bu fon, Ay'ın güney kutbuna giderek su buzu aramak ve toprağı incelemek için tasarlanan MAGPIE gezgininin geliştirilmesini tamamlamak için harcanacak. Bu cihaz 2029 yılında gerçekleşecek olan Mission 4 kapsamında Ay'a gönderilecek.