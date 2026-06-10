Samsung Galaxy S27 ilk kez internette görüldü

Samsung'un gelecek amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S27, ilk kez GSMA veritabanında ortaya çıktı. Bu, cihazın varlığını doğrulayan yetkili bir kaynaktan gelen ilk resmi kanıttır. Bu haberi Ixbt.com veriyor.

Belgelerde bu model, SM-S952U katalog numarası altında kaydedilmiştir. Samsung'un geleneksel adlandırma sistemine göre bu, cihazın Amerikan pazarı için tasarlandığını ve bir operatöre bağlı olduğunu gösteriyor.

Cihazın teknik özellikleri henüz tam olarak açıklanmadı, ancak sızıntılara göre Galaxy S27, Çinli BOE şirketi tarafından üretilen bir ekrana ve Exynos 2600 platformuna sahip olabilir. Aynı zamanda Galaxy S27 Ultra modelinde Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro çipinin kullanılacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Samsung'un Galaxy S27 için güncellenmiş bir kamera sistemi hazırladığına dair haberler var, ancak bu alanda köklü değişiklikler beklenmiyor. Şirket geleneksel amiral gemisi güncelleme takvimine sadık kalırsa, Galaxy S27 serisinin tanıtımı Şubat 2027'de gerçekleşecek.