Rusya benzin ihracatındaki kısıtlama süresini yine uzattı

Rusya hükümeti, ülkeden benzin ihracatına getirilen kısıtlama süresini 2026 yılı sonuna kadar uzatma kararı aldı. Bu konuda Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak açıklama yaptı. Onun sözlerine dayanılarak bu hususta İnterfaks haber ajansı bilgi verdi.

Novak, özel karargah toplantısında benzin ihracatını yasaklama tedbirinin yalnızca ürün üretmeyen şirketler için değil, aynı zamanda benzin üreticisi işletmeler için de yıl sonuna kadar sürdürülmesi yönünde karar alındığını vurguladı.

Bununla birlikte, motorin ihracatına yönelik kısıtlamaların iç piyasadaki durumun istikrar kazanmasına bağlı olarak kaldırılabileceğini belirtti. Ona göre bu, petrol işleme tesislerinde fazladan ürün birikmemesi ve üretim hacminin düşmemesi için gerekli görülüyor. Rusya, iç piyasanın ihtiyaçları tam olarak karşılandıktan sonra motorini yeniden dış piyasalara ihraç etmeyi planlıyor.

Daha önce Aleksandr Novak, ülkedeki lojistik sistemindeki değişiklikler nedeniyle yakıt sevkiyatında aksamalar yaşandığını açıklamıştı. Durumu istikrara kavuşturmak amacıyla hükümet 1 Nisan 2026'dan itibaren benzin, 8 Temmuz'dan itibaren ise motorin ihracatını geçici olarak yasaklamıştı. İlk karara göre benzine getirilen kısıtlamanın 31 Temmuz'a kadar geçerli olması belirlenmişti.

Bildirildiğine göre, Ukrayna dronlarının Rusya'nın petrol sanayi tesislerine düzenlediği saldırıların ardından ülkede yakıtla ilgili sorunlar ve kıtlık arttı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de temmuz ayı sonunda hükümet üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda bu sorunu kabul etmişti. Aynı zamanda, durumu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulamıştı.

İç piyasadaki talebi karşılamak amacıyla Rusya, Kazakistan'danyaklaşık 50 bin ton AI-92 marka benzin ithal etmeyi planlıyor. Ayrıca Kırım'dan başlayan yakıt krizinin ülkenin en az 64 bölgesine yayıldığı söyleniyor. Bunun yanı sıra Rusya, deniz yoluyla Hindistan'dan da benzin ithal etmeye başladı. Uzmanların ifadesine göre, ülkedeki yakıtla ilgili durum Orta Asya devletleri pazarını da belli ölçüde etkilemektedir.