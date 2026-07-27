NVIDIA GeForce RTX 50 ekran kartları resmi artıştan önce bile pahalandı

·69·Teknoloji
NVIDIA GeForce RTX 50 ekran kartları resmi artıştan önce bile pahalandı

NVIDIA'nın yeni nesil GeForce RTX 50 ekran kartları, piyasada resmi fiyat artışlarından önce bile keskin bir şekilde pahalandı. ixbt.com sitesinin haberine göre, bu teknolojik ürünlerin toptan satış fiyatları şimdiden artış göstermeye başladı ve bu durumun nihayetinde sıradan alıcıları ve tüm pazarı etkilemesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, NVIDIA ortaklarını yaklaşan fiyat revizyonu konusunda şimdiden uyardı. Ancak her bir model için nihai koşullar ve kesin rakamların daha sonra açıklanması planlanıyordu. Buna rağmen piyasadaki durum beklenenden daha hızlı değişmeye başladı.

Piyasada kıtlık ve sevkiyatların azalması

Fiyatların vaktinden önce artmasının temel nedeni, büyük ekran kartı üreticilerinin sevkiyat hacimlerini azaltması oldu. Şirketler stokları elinde tutmayı tercih ediyor ve bu durum piyasa segmentinde hemen belirgin bir kıtlığa yol açtı.

Özellikle orta ve üst segment modellerin fiyatlarında keskin bir sıçrama gözlemlendi. Özellikle GeForce RTX 5070 ekran kartları en çok pahalanan cihazlardan biri oldu, toptan fiyatları tek seferde 800 yuan artarak 5600–5750 yuan civarına ulaştı.

Bazı modellerin fiyatlarındaki değişiklikler

Diğer birçok model de fiyat konusunda önemli değişikliklere uğradı. Özellikle teknik özellikleri ile dikkat çeken GeForce RTX 5060 Ti versiyonları farklı fiyatlarda pahalandı:

  • GeForce RTX 5060 Ti (16 GB belleğe sahip) — 600 yuan pahalanarak 4400–4550 yuana ulaştı;
  • GeForce RTX 5060 Ti (8 GB versiyon) — 400 yuan eklenerek 3200–3400 yuanı buldu;
  • Temel sürümdeki GeForce RTX 5060 — 300 yuan eklenerek şu anda 2650–2750 yuandan sunuluyor.
Uzmanlara göre, mevcut kıtlık ve toptan fiyatların bu şekilde artması yakın gelecekte perakende satış fiyatlarının daha da artmasına kaçınılmaz olarak yol açacaktır. Eğer NVIDIA ağustos ayında yeni fiyatları resmi olarak onaylarsa, son tüketici için cihazların fiyatı daha da yükselebilir.

Hatırlatmak gerekirse, daha önce de teknoloji pazarı katılımcıları arasında fiyat değişiklikleri gözlemlenmiş ve birkaç gün içinde NVIDIA ile birlikte AMD ve Intel hızlandırıcılarının %10-30 oranında pahalandığı bildirilmişti.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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