Konstantinos Karetsas İçin Transfer Savaşı: Borussia ve Milan Favori

·42·Spor
Konstantinos Karetsas İçin Transfer Savaşı: Borussia ve Milan Favori

Avrupa futbolunda genç ve yetenekli orta saha oyuncusu Konstantinos Karetsas etrafındaki transfer gelişmeleri kritik bir aşamaya girdi. Belçika'nın Genk kulübünde forma giyen 18 yaşındaki Yunan hücuma dönük orta saha oyuncusu için kıtânın önde gelen takımları ciddi bir yarış başlattı. HLN gazetesinin haberine göre, oyuncunun geleceğinin önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor, çünkü talipleri transferini bir an önce resmiyete dökmek istiyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Özellikle Almanya'nın Borussia Dortmund kulübü bu konuda aktif rol oynayarak Belçika'ya özel bir heyet gönderdi. Sportif direktör Sebastian Kehl liderliğindeki temsilciler, Genk yönetimiyle müzakereleri sonuçlandırmak üzere seyahat düzenledi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Alman kulübü, genç futbolcuyu kendi projesinin öncelikli hedefi olarak belirledi.

Almanlar ve İtalyanlar Arasındaki Rekabet

Borussia Dortmund'un yaptığı ilk teklif Genk tarafından reddedilmişti. Almanlar 30 milyon euro ve 5 milyon euro bonus teklif etmesine rağmen, Belçika kulübü bonuslar dahil toplam değeri 40 milyon euro'luk bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu bırakmaya hazır olduğunu belirtti. Buna rağmen Dortmund kulübü, başka rakiplerin devreye girmesine izin vermemek için transferi kısa süre içinde bitirme niyetinde.

GOAL.com'un haberine göre yarışta sadece Almanlar değil, İtalya'nın Milan kulübü de yer alıyor. Geçtiğimiz hafta rossonerilerin yönetimi futbolcuya ve temsilcilerine kendi sportif projelerini sunmuştu. Takım teknik direktörü tam olarak Karetsas gibi özelliklere sahip bir oyuncuyu kadroda görmek istiyor ve bunu kendisine telefon görüşmesinde şahsen de doğruladı.

Mali Sorunlar ve Transferin Geleceği

Şu anda Milan kulübü Dortmund'un biraz gerisinde kalıyor, ancak şansları devam ediyor. İtalyan ekibi yeni transferler için bütçe ayırmak zorunda ve Genk'in taleplerini karşılamak için önce oyuncu satışı yapması gerekecek. Eğer bu satışlar gerçekleşmezse Genk'in şartlarını yerine getirmek zor olacaktır.

Karetsas gelecek Kasım ayında 19 yaşına girecek olmasına rağmen yaşı transfer için bir sorun teşkil etmiyor. Borussia Dortmund uzlaşmaz pazarlıklara girmek istemediği ve anlaşmayı hemen tamamlamayı amaçladığı için, Milanlılar hızlı hareket etmezse yetenekli futbolcuyu kaçırabilir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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