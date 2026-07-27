Jamie Gittens: Morgan Rogers Chelsea'yi şampiyonluğa taşıyacak

·45·Spor
Jamie Gittens: Morgan Rogers Chelsea'yi şampiyonluğa taşıyacak

Chelsea kanat oyuncusu Jamie Gittens'a göre, İngiltere transfer rekorunu kıran Morgan Rogers'ın kulübe katılması, “Mavililer”in 2017'den bu yana ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasında kilit bir itici güç olabilir. Goal.com'un haberine göre, futbolcu eski Aston Villa yıldızının Stamford Bridge'deki standartları tamamen yeni bir seviyeye taşıyacağına dair kesin inancını dile getirdi. Bunu Goal.com bildiriyor .

Hatırlatmak gerekirse, Morgan Rogers bu ayın başında 117 milyon sterlin karşılığında İngiltere rekoru kıran bir transferle Chelsea kadrosuna katılmıştı. Gittens, bu transferin kulübün diğer rakiplerine verdiği ciddi bir niyet beyanı olduğunu ve takımın şampiyonluk iddialarını açıkça gösterdiğini vurguladı.

Yeni sezon öncesi büyük planlar

Chelsea'nin Sidney'deki sezon öncesi kampı sırasında eski Borussia Dortmund futbolcusu düşüncelerini paylaştı. Gittens, kadrodaki rekabetin artmasına rağmen Rogers'ın gelişiminden duyduğu memnuniyeti gizlemedi ve takımın önünde sadece en yüksek hedeflerin olduğunu vurguladı.

“Her şeyi kazanmak istiyoruz – temel amacımız bu, yani Premier League, FA Cup ve katıldığımız her turnuvada zafer kazanmak. Morgan gibi bir futbolcunun kadroya katılması şampiyonluk yolundaki standartları daha da yükseltiyor. O üst düzey bir oyuncu, başka bir açıklamaya gerek yok”, dedi Gittens.

Teknik direktörün etkisi ve taktiksel değişiklikler

Kulüpteki atmosferin değişmesinde teknik direktör Alonso'nun göreve gelmesi de büyük rol oynadı. Gittens, İspanyol çalıştırıcının taktiksel bilgi birikiminin takıma olumlu yansıdığını hissettiğini belirtti. Borussiya Dortmund forması giydiği dönemde Alonso'nun yenilgisiz Bayer Leverkusen takımına karşı sahaya çıktığını ve bu maçın ne kadar zor olduğunu çok iyi hatırlıyor.

“Bu takıma karşı oynamak çok zordu, çünkü üçlü merkez savunma hattı da dahil olmak üzere oturmuş bir oyun sistemleri vardı. Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Piero Hincapié ve Granit Xhaka gibi güçlü oyunculara sahip gerçek bir takımdılar”, diye hatırlıyor kanat oyuncusu.

Gittens'ın sözlerine göre, dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olan Alonso'nun teknik direktör olarak görev yapması ve futbolcularla birebir görüşerek eksiklerini göstermesi oyuncular için en büyük şans. Teknik direktör ona her zaman olumlu düşünmeyi, pozisyon yaratmaya devam etmeyi ve kendini maksimum düzeyde sınamayı aşılıyor.

ChelseaMorgan RogersJamie GittensPremier LigTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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