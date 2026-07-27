Yapay zeka ve klasik tasarım: Nokia 250 4G Smart tanıtıldı

HMD şirketi, efsanevi Nokia markası altında yeni klasik tuşlu telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre, Nokia 250 4G Smart adı verilen bu cihaz, geleneksel kompakt tasarımı modern teknolojiler ve yapay zeka özellikleriyle birleştiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şimdilik modelin fiyatı ve resmi satış çıkış tarihi açıklanmamış olsa da, teknik özellikleri internetteki güvenilir kaynaklar aracılığıyla ortaya çıktı. Özellikle mobil teknolojiler dünyasında doğru bilgileriyle tanınan smashx_60 adlı insayder, yeni cihazın tüm parametrelerini ifşa etti.

Teknik imkanlar ve performans

Cihaz, 1,3 GHz saat hızında çalışan Unisoc T137 işlemcisiyle donatılmış olup günlük basit görevleri yerine getirmek için yeterli gücü sağlar. Ayrıca donanım, 256 MB RAM ve 2 GB depolama alanına sahip olup, bu tür göstergeler basit aramalar ve mesajlaşmalar için ideal kabul edilir.

Ön kısmında 2,8 inçlik bir ekran yer alıyor ve bu ekran kullanıcıların bilgileri rahatça okumasını sağlıyor. Telefon, kompakt boyutuna rağmen modern iletişim standartlarını, özellikle LTE ağlarını destekleyen iki adet SIM kart yuvasına sahip.

Dayanıklılık ve ek özellikler

IP54 standardına göre suya ve toza karşı korumalı gövde

1950 mAh kapasiteli batarya ve modern USB-C bağlantı noktası

Bluetooth 5.0, FM radyo ve 3,5 mm kulaklık jakı

Wi-Fi erişim noktası ve Cloud Phone işlevi

Cihazın arka panelinde VGA ve 2 megapiksellik iki kamera yer alıyor. Ayrıca modern gereksinimlere uygun olarak cihaza yapay zeka tabanlı özellikler, sesli çevirmen ve QR kod tanıma sistemi eklendi.

Yeni telefon sadece basit bir iletişim aracı değil, aynı zamanda Alipay ödeme hizmeti ve Express Chat gibi kullanışlı uygulamaları da içeriyor. HMD şirketi, bu tür kompakt ve işlevsel cihazlar aracılığıyla geleneksel tuşlu telefon pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi planlıyor.