Robotları Yönetmeyi Kolaylaştırmak İsteyen Enigma 70 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Yapay zeka ve robotik alanında devrim yapmayı amaçlayan Enigma adlı genç araştırma laboratuvarı, gizlilik modundan çıktığını duyurdu ve seed turunda 70 milyon dolar tutarında yatırım topladı. ixbt.com'un haberine göre, söz konusu finansman turu Index Ventures ve Ribbit Capital öncülüğünde gerçekleştirilmiş olup, temel amacı robotları kontrol etme sürecini tıpkı bir müzik sesini ayarlamak kadar kolay ve sezgisel hale getirmektir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Günümüzde birçok robotik şirketi yapay zeka için en karmaşık görevlerden birini çözmeye çalışmaktadır. Yani, makinelere daha önce öğretilmemiş eylemleri gerçekleştirme imkanı tanıyan temel modeller üzerinde çalışılmaktadır. Kimi şirketler milyonlarca web videosunu incelemekte veya bilgisayar simülasyonlarından yararlanmaktadır, ancak bir yaşını bile doldurmamış olan Enigma tamamen farklı bir yaklaşım seçti.

İnsan ve makine etkileşimini incelemek

Start-up, model yeteneklerine değil, insanların robotlarla nasıl etkileşim kurduğuna odaklanmaktadır. Proje yazarları, bu etkileşimin sezgisel arayüzler ile tamamen yeni türde bir robot beyninin yaratılmasına yol açacağına inanmaktadır. İnsanların makinelerle nasıl iletişim kurmak istediğini test etmek için şirket, dünyadaki herkesin 100'den fazla yapay zeka robotuyla çevrim içi etkileşim kurmasını sağlayan büyük ölçekli bir deney başlatmaktadır.

İsrail ve Kaliforniya'daki hangarlarda bulunan söz konusu robotlar, fırça yardımıyla resim çizme, eskrim yapma ve sıvı içeren balonları karıştırarak basit kimyasal deneyler gerçekleştirme yeteneğine sahiptir. Enigma, robot kollarını ve altlarındaki modelleri sıfırdan başlayarak tamamen kendisinin geliştirdiğini iddia etmektedir.

Deneyimli kurucular ve yeni yaklaşım

Şirketin kuruculuğunu Microsoft tarihinin en genç çalışanı olan Jonathan ve çocukluk arkadaşı Gal Niv üstlenmiştir. İkili, İsrail'in elit 8200 biriminde siber güvenlik araştırmaları yürütmüştür. Geçen yıl kendi start-up'ını kurmaya karar veren bu gençler robotik alanında doğrudan deneyime sahip olmasa da, tam olarak bu yönelimin teknoloji dünyasındaki en ilgi çekici sorunları içerdiğine inanmıştır.

Index Ventures ortağı Shardul Shah'ın vurguladığı gibi, robotik alanındaki birçok uzmandan farklı olarak Jonathan ve Gal'in bu alana dışarıdan gelmesi onlara daha fazla özgünlük ve özgürlük kazandırmaktadır. Sektör içindeki uzmanlar genellikle kontrol veya çeviklik imkanlarından başlarken, Enigma tamamen başka bir noktadan — son kullanıcı deneyiminden başlamaktadır.

Jonathan, TechCrunch'a verdiği röportajda Enigma'nın insan ile robot arasındaki iletişimi tamamen kolaylaştırmayı amaçladığını vurguladı. Eğer bulaşık yıkamak için bir robota her şeyi nereye koyması gerektiğini 15 dakika boyunca açıklamak gerekiyorsa, insanlar "Peki, bunu kendim yaparım" sonucuna varmaktadır. Günümüzde en gelişmiş modellerle bile herkesin durumu bu noktadadır.