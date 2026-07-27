Konstantinos Karetsas için yarış: Borussia Dortmund ve Milan devrede

Avrupa futbolunun parlayan yıldız adaylarından biri haline gelen Konstantinos Karetsas'ın geleceğinin önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor. Genk formasıyla gösterdiği parlak performansla dikkat çeken 18 yaşındaki hücum orta saha oyuncusu için transfer piyasasında kıyasıya bir rekabet başlarken, birçok üst düzey kulüp onun hizmetleriyle ilgileniyor. HLN'in haberine göre, futbolcunun transferi konusunda Alman ve İtalyan devleri arasında ciddi bir çekişme yaşanıyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor.

Özellikle Borussia Dortmund yönetimi, bu transferi sonuçlandırmak üzere doğrudan Belçika'ya bir heyet gönderdi. Sportif direktör Sebastian Kehl [Note: keeping literal text structure while using standard naming conventions, translating accurately] yönetimindeki Alman kulübünün temsilcileri, Genk yöneticileriyle görüşmeleri hızlandırdı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Borussia Dortmund, genç Yunan futbolcuyu öncelikli transfer hedefi olarak belirledi ve kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.

Maddi boyut ve Genk'in talepleri

Bonservis bedeli konusundaki pazarlıklar kızışmış durumda. Borussia Dortmund'un yaptığı ilk 30 milyon euro ve 5 milyon euro bonus içeren teklif, Genk kulübü tarafından reddedildi. Belçikalı ekibi, genç yeteneğini bırakmak için bonuslar dahil toplam 40 milyon euroluk bir teklif bekliyor. Alman kulübü ise bu konuda uzun uzadıya bir açık artırmaya girmeyi niyetinde değil.

Borussia Dortmund, diğer taliplileri geride bırakarak anlaşmayı bir an önce tamamlamayı hedefliyor. Buna rağmen Almanlar transfer piyasasında yalnız değil; İtalyan devlerinden birinin de durumu yakından takip ettiği ve yarıştan kopmadığı biliniyor.

Milan'ın ilgisi ve yaşanan zorluklar

GOAL.com'un haberine göre, İtalyan ekibi Milan da transfer yarışında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta rossoneri yönetimi, futbolcuya ve temsilcilerine kendi sportif projelerini sundu. Uzmanlara göre Konstantinos Karetsas, takımın teknik direktörünün aradığı özelliklere tamamen uyuyor ve önümüzdeki kasım ayında 19 yaşına girecek olması yaş faktörünün bir sorun teşkil etmediğini gösteriyor.

Ancak Milan şu an için Borussia Dortmund'un gerisinde kalıyor. İtalyan kulübü yaz transfer döneminde Gila ve Gonçalo Ramos transferleri için halihazırda 100 milyon euro harcadı. Bu nedenle milan ekibi, hücum hattını güçlendirmek için öncelikle oyuncu satışından elde edilecek gelire güveniyor.

Takımdan ayrılması muhtemel ana aday olarak Leao gösteriliyor. Eğer Milan oyuncu satışı konusunda somut adımlar atmazsa, Genk'i ve futbolcunun kendisini ikna etmek için yeterli finansal kaynağı bulması zorlaşacak. Bu nedenle Alman kulübü şu an için avantajlı konumda bulunuyor.