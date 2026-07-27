Poco M8 Power, Üç Günlük Pil Ömrüne Sahip Yeni Akıllı Telefonunu Tanıtıyor

Poco markası, bir sonraki heyecan verici cihazı olan Poco M8 Power akıllı telefonu hakkında ilk resmi detayları açıkladı. ixbt.com'un haberine göre, bu modelin resmi lansmanının bu yıl 4 Ağustos'ta Hindistan pazarında gerçekleştirilmesi planlanıyor ve cihaz, devasa bataryasıyla teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı telefonun en temel ve dikkat çekici yönü olarak devasa kapasiteli bir batarya seçilmiş durumda. Üreticinin resmi açıklamasına göre Poco M8 Power modeli 8000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılacak. Bu gösterge modern mobil pazar için rekor seviyelerden biri olup, şirketin belirttiğine göre bataryanın tek bir tam şarjı, cihazın aktif kullanımda üç güne kadar kesintisiz çalışmasını sağlayacak.

Ekran ve Tasarım Özellikleri

Yayınlanan ilk tanıtım görsellerine dayanarak söylemek gerekirse, akıllı telefon benzersiz ve canlı turuncu renkli bir gövdeyle üretilecek. Dış görünüşüne bakıldığında arka panelinde oldukça çıkıntılı bir kamera modülünün yer aldığı görülüyor. Bu modül iki temel unsurdan oluşuyor: 50 megapiksellik ana kamera sensörü ve geleneksel bir LED flaş.

Ayrıca şirket, yakında çıkacak olan akıllı telefonun modern ve kaliteli bir AMOLED ekrana sahip olacağını da resmi olarak doğruladı. Ancak şimdilik ekran matrisinin kesin boyutu, çözünürlüğü ve yenileme hızı gibi teknik detaylar gizli tutuluyor ve tanıtım günü duyurulması bekleniyor.

Piyasaya Çıkış Planları ve Kardeş Modeller

Cihazın satışının Hindistan pazarında büyük e-ticaret platformu Flipkart üzerinden gerçekleştirileceği açıklandı. Geri kalan teknik detaylar şimdilik gizli tutulsa da sektör insayderleri ve analistler, Poco M8 Power'ın aslında Redmi Note 17 akıllı telefonunun yeniden markalanmış global versiyonu olacağını tahmin ediyor.

Bununla birlikte Poco markası, bu günlerde bir başka yeni cihaz olan Poco X8 5G modelini de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Uzmanların görüşüne göre bu ikinci cihaz, Redmi Note 17 Pro 5G akıllı telefonunun uluslararası pazarlardaki alternatif versiyonu olarak alıcılara sunulacak.