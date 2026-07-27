Snapchat, Kullanıcılarına Müzik Parçalarını Gerçek Zamanlı Paylaşma İmkânı Sundu

Snapchat uygulaması, kullanıcıların dinledikleri müzikleri gerçek zamanlı olarak paylaşmalarını sağlayan yeni bir özellik sundu. TechCrunch'ın haberine göre, „Now Playing“ adı verilen bu özellik Snap Map haritası kapsamında kullanıma sunularak arkadaşların müzik zevklerinden haberdar olmayı ve kendi parçalarınızı paylaşmayı mümkün kılıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Müzik ve Haritanın Uyumu

Yeni özellikten yararlanmak için kullanıcıların kendi streaming hizmeti hesaplarını, özellikle ilk aşamada Spotify platformunu uygulamaya bağlamaları gerekecek. Bunun ardından Snap Map haritasında arkadaşların hangi şarkılarla eğlendiğini görmek mümkün olacak. Bu da günlük iletişime yeni bir duygusal katman ekliyor.

Entegrasyon sadece harita ile sınırlı kalmıyor. Özellik, Snapchat uygulamasının TikTok formatındaki kısa videoları olan Spotlight kısmına da uyarlandı. Artık Spotlight videolarında bulunan herhangi bir şarkıyı doğrudan Spotify uygulamasına kaydetmek veya parça sayfasına geçerek onu kendi kütüphanenize eklemek mümkün.

Gizlilik ve Kontrol İmkanları

Snapchat, kullanıcıların gizliliğine özel bir önem vererek çeşitli ayarlar sundu. Bunlar arasında:

Dinleme faaliyetinizi kimlerin görebileceğini kendiniz seçersiniz.

Sistem, son dinlenen şarkıyı veya tam dinleme geçmişini göstermez.

Eğer kullanıcı son 24 saat içinde Snapchat uygulamasını açmazsa, müzik paylaşımı otomatik olarak durdurulur.

Bağlantıyı üç saatliğine, bir günlüğüne veya süresiz olarak isteğe bağlı şekilde duraklatmak mümkündür.

Bu yaklaşım, kişisel verilerin güvenliğini sağlarken kullanıcıya kendi faaliyetini tam olarak kontrol etme imkânı tanır.

Sosyal Ağlar ve Müzik

Günümüzde lider sosyal ağlar, müzik keşifleri ve içerik paylaşım imkânlarını aktif bir şekilde geliştirmeye devam ediyor. Örneğin TikTok platformunda kullanıcılar streaming hizmetlerinden şarkılar paylaşabilir ve sevdikleri parçaları kaydedebilir. Instagram ise doğrudan mesajlar kısmındaki Notes statüleri üzerinden ne dinlendiğini gösterme işlevini sundu. Hatta Spotify'ın kendisi de arkadaşlarla gerçek zamanlı müzik paylaşımı yapmayı sağlayan araçları kullanıma sundu.

Snapchat müzik bölümü başkanı Manny Adler'in belirttiğine göre, müzik insanların kendilerini ifade etmesindeki en kişisel yollardan biridir. Onun sözlerine göre bu özellik, arkadaşları daha da yakınlaştırmaya ve Snap Map haritasında yeni melodiler keşfetmeye hizmet ediyor.

Snap Map Evrimi

2017 yılında kullanıma sunulan Snap Map haritası başlangıçta sadece arkadaşların konumunu görmeyi ve dünya genelindeki herkese açık Snap materyallerini izlemeyi amaçlıyordu. Zamanla harita, yerel ilgi noktaları, aktiviteler ve artık müzik keşfi gibi bir dizi yeni özellikle zenginleşti. Bugün aylık 450 milyonu aşan kitlesiyle bu harita, Snapchat ekosisteminin önemli bir parçası haline geldi.

Şirketin belirttiğine göre, yeni müzik özelliği Spotify ve Snapchat hizmetlerinin mevcut olduğu tüm bölgelerdeki kullanıcılar için kademeli olarak sunuluyor ve yakın zamanda Kanada'da da kullanıma girmesi bekleniyor.