Chelsea, Danny Welbeck transferini düşünüyor

·58·Spor
Chelsea, Danny Welbeck transferini düşünüyor

Londra ekibi Chelsea, hücum hattına tecrübe katmak amacıyla Brighton forveti Danny Welbeck'i kadrosuna katmayı ciddî şekilde düşünüyor. The Athletic'in haberine göre, tecrübeli futbolcuyu takıma kazandırma fikri teknik direktör Xabi Alonso'nun kişisel inisiyatifidir. Bu konuda Goal.com bildiriyor .

Son sezonlarda genç ve istidatlı oyunculara güvenen Chelsea yönetim kurulu, transfer politikasında değişikliğe gitmeye karar verdi. Yeni atanan İspanyol uzman, gençlerin yanı sıra soyunma odasında liderlik yapabilecek, Premier League'de büyük tecrübeye sahip futbolculara ihtiyaç duyuyor.

Şu anda 35 yaşında olan İngiltere millî takımı üyesi, Brighton ile olan mevcut sözleşmesinin son 12 aylık aşamasına girdi. Seagulls kulübü önemli oyuncusunu bırakmak istemese de, futbolcunun kariyerindeki son büyük kulübe geçiş ihtimali müzakerelerde belirleyici bir rol oynayabilir.

İstikrar ve yüksek sonuçlar

Welbeck'e olan ilgi geçici bir istek değil. Tecrübeli forvet, uzun futbolculuk kariyerindeki en verimli sezonunu geçirdi. Geçen sezon Brighton formasıyla Premier League'de 38 maçın 37'sinde sahaya çıktı ve rakip kaleleri 13 kez havalandırmayı başardı.

Xabi Alonso, tam da bu istikrar ve güvenilirliğin Stamford Bridge'deki mevcut hücum hattında eksik olduğunu düşünüyor. Maviler yönetimi artık uzun vadeli projelerin yanı sıra derhal sonuç verebilecek Premier League tecrübeli oyuncuları da kadroya katmaya hazır.

Kadrodaki diğer değişiklikler

The Athletic'in haberine göre Chelsea sadece Welbeck ile sınırlı kalmıyor. Londralılar kadroya hemen olgunluk katmak amacıyla Granit Xhaka ve John Stones gibi tecrübeli futbolcuları da hedef aldı.

Ayrıca Welbeck ile sadece Chelsea'nin değil, diğer Avrupa devlerinin de ilgilendiği belirtiliyor. Özellikle Manchester United, geçen yaz transfer döneminde kendi altyapısından çıkan oyuncuyu Old Trafford'a geri döndürme seçeneğini incelemişti.

Welbeck transferinin Chelsea kadrosundaki bazı forvetlerin geleceğini de etkilemesi bekleniyor. Kulüp, Liam Delap ve Emmanuel Emegha için gelecek teklifleri dinlemeye hazır; genç futbolcu Marc Guiu ise tecrübe kazanmak için başka bir takıma kiralık veya bonservisiyle gidebilir.

ChelseaDanny WelbeckXabi AlonsoPremier LeagueTransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

İtalyan futbolunda şok gelişme: Maldini ve Leonardo istifa ettiİtalyan futbolunda şok gelişme: Maldini ve Leonardo istifa ettiBugün, 23:31Süper Lig'de drama: üç maç, iki penaltı ve 90+2'de gelen golSüper Lig'de drama: üç maç, iki penaltı ve 90+2'de gelen golBugün, 22:46Dünya Kupası 2026'nın en güzel golü seçildi: Şomurodov'un golü 2. sırada (video)Dünya Kupası 2026'nın en güzel golü seçildi: Şomurodov'un golü 2. sırada (video)Bugün, 22:38Ayyoub Bouaddi gelecekte Real Madrid veya Manchester City seviyesine çıkabilir miAyyoub Bouaddi gelecekte Real Madrid veya Manchester City seviyesine çıkabilir miBugün, 22:19Eldor Şomurodov'un golü 2026 Dünya Kupası'nda tarihi övgü aldı (video)Eldor Şomurodov'un golü 2026 Dünya Kupası'nda tarihi övgü aldı (video)Bugün, 22:11Sidney Lopes Cabral, Arjantin'e attığı golle ödül kazandıSidney Lopes Cabral, Arjantin'e attığı golle ödül kazandıBugün, 21:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı