Chelsea, Danny Welbeck transferini düşünüyor

Londra ekibi Chelsea, hücum hattına tecrübe katmak amacıyla Brighton forveti Danny Welbeck'i kadrosuna katmayı ciddî şekilde düşünüyor. The Athletic'in haberine göre, tecrübeli futbolcuyu takıma kazandırma fikri teknik direktör Xabi Alonso'nun kişisel inisiyatifidir. Bu konuda Goal.com bildiriyor .

Son sezonlarda genç ve istidatlı oyunculara güvenen Chelsea yönetim kurulu, transfer politikasında değişikliğe gitmeye karar verdi. Yeni atanan İspanyol uzman, gençlerin yanı sıra soyunma odasında liderlik yapabilecek, Premier League'de büyük tecrübeye sahip futbolculara ihtiyaç duyuyor.

Şu anda 35 yaşında olan İngiltere millî takımı üyesi, Brighton ile olan mevcut sözleşmesinin son 12 aylık aşamasına girdi. Seagulls kulübü önemli oyuncusunu bırakmak istemese de, futbolcunun kariyerindeki son büyük kulübe geçiş ihtimali müzakerelerde belirleyici bir rol oynayabilir.

İstikrar ve yüksek sonuçlar

Welbeck'e olan ilgi geçici bir istek değil. Tecrübeli forvet, uzun futbolculuk kariyerindeki en verimli sezonunu geçirdi. Geçen sezon Brighton formasıyla Premier League'de 38 maçın 37'sinde sahaya çıktı ve rakip kaleleri 13 kez havalandırmayı başardı.

Xabi Alonso, tam da bu istikrar ve güvenilirliğin Stamford Bridge'deki mevcut hücum hattında eksik olduğunu düşünüyor. Maviler yönetimi artık uzun vadeli projelerin yanı sıra derhal sonuç verebilecek Premier League tecrübeli oyuncuları da kadroya katmaya hazır.

Kadrodaki diğer değişiklikler

The Athletic'in haberine göre Chelsea sadece Welbeck ile sınırlı kalmıyor. Londralılar kadroya hemen olgunluk katmak amacıyla Granit Xhaka ve John Stones gibi tecrübeli futbolcuları da hedef aldı.

Ayrıca Welbeck ile sadece Chelsea'nin değil, diğer Avrupa devlerinin de ilgilendiği belirtiliyor. Özellikle Manchester United, geçen yaz transfer döneminde kendi altyapısından çıkan oyuncuyu Old Trafford'a geri döndürme seçeneğini incelemişti.

Welbeck transferinin Chelsea kadrosundaki bazı forvetlerin geleceğini de etkilemesi bekleniyor. Kulüp, Liam Delap ve Emmanuel Emegha için gelecek teklifleri dinlemeye hazır; genç futbolcu Marc Guiu ise tecrübe kazanmak için başka bir takıma kiralık veya bonservisiyle gidebilir.