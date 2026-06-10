ASML, Avrupa'nın yarı iletken bağımsızlığı planını eleştirdi

Dünyanın en büyük litografi ekipmanı üreticisi ASML, Avrupa Birliği'nin yarı iletken tedarik zincirine aktif müdahale etme fikrine karşı çıktı. Şirket yönetimi, endüstriyel bağımsızlığın gelişmiş bir üretim tabanı olmadan mümkün olmadığını ve bölgede henüz bu kapasitenin yeterli olmadığını vurguladı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

ASML CEO'su Christophe Fouquet, şirket işinin büyük kısmının Asya operasyonlarına dayandığını belirtti. Fouquet'ye göre, ASML gelirinin yaklaşık %80'i Asyalı müşterilerden gelirken, Avrupalı müşteriler toplam payın sadece %1'ini oluşturuyor. Bu rakam, küresel endüstrinin gerçek yapısını yansıtıyor.

Fouquet, AB'nin kontrolü artırma girişimlerinin bölgedeki mevcut kısıtlamaları dikkate alması gerektiğini vurguladı. Ona göre, yerel üretim önemli ölçüde artmadan yapılacak herhangi bir "egemenleşme" girişimi ters tepebilir; bu durum rekabet gücünün düşmesine ve teknoloji şirketlerinin Avrupa'dan ayrılmasına neden olabilir.

AB yetkilileri yakın zamanda çip tedarik düzenlemelerini sıkılaştırmayı teklif ederek, acil durumlarda lojistik süreçlere müdahale etme hakkı kazanmak istediklerini belirtmişlerdi. Bu arada Elon Musk da ASML hakkında olumlu görüş bildirerek onu Avrupa'nın en büyük ve saygın şirketi olarak nitelendirmişti.

Hatırlatmak gerekirse, ASML Avrupa tarihindeki en değerli şirket haline gelmişti. Ayrıca TSMC yönetim kurulu başkanı, şirketin muhafazakar yaklaşımı nedeniyle yeni nesil litografi ekipmanlarına yatırım yapmak istemediği yönündeki söylentileri yalanladı.