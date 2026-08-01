Silikon Vadisi'nde Genç Kurucular Dönemi: Fırsatlar ve Acımasız Talepler

·57·Teknoloji
Silikon Vadisi'nde Genç Kurucular Dönemi: Fırsatlar ve Acımasız Talepler

Silikon Vadisi her zaman genç ve okulu bırakmış girişimcileri desteklemesiyle tanınmıştır, ancak bugün bu konudaki yaklaşımlar keskin bir şekilde değişti. Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, deneyimli uzmanlara ve büyük şirketlerde çalışma geçmişine olan talebi ikinci plana itti. TechCrunch'ın haberine göre, yatırımcılar artık on yaşındaki çocuklara ve öğrencilere milyonlarca dolarlık yatırımlar yapmaya hazır, ancak bunun karşılığında onlardan benzeri görülmemiş bir hız ve büyüme talep ediyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Kazakistan'da doğup büyüyen ve şu anda 19 yaşında olan Arlan Rakhmetzhanov bunun açık örneklerinden biridir. 15 yaşından itibaren programlama ile ilgilenmeye başlayan, San Francisco'daki yaz programlarına katılan ve LinkedIn ağı üzerinden Y Combinator kurucularına sürekli başvurular gönderen genç, çabalarının karşılığını alarak 17 yaşında ilk yatırımcısından finansal destek aldı. Şu anda yapay zeka ajanları için API indeksi oluşturan Nozomio şirketi, Y Combinator tarafından desteklenmekte ve 6 milyon dolardan fazla yatırım çekmeyi başarmaktadır.

Yeni Nesil İçin Kolaylaşan Yol ve Artan Baskı

Arlan Rakhmetzhanov'a göre genç kurucular için orta yol diye bir şey yok: Ya Google gibi değerli bir şirket kuracak ya da başarısızlığa uğrayıp ortada kalacak. Birçok akranının tam da böyle maksimalist bir dünya görüşüyle hareket ettiğini ve sadece kazanmak istediğini vurgulayan genç lider, buna rağmen tamamen yeni baskılar altında çalışıyor. Yatırımcılara daha fazla sermaye akıtsa da temel göstergelere ulaşma talebi hiçbir kolaylık sağlamadı ve her küçük hata sosyal ağlarda derhal tartışılıyor.

Eskiden VC yatırımcıları, genç öğrencileri genellikle teknik kurucularla eşleştirmeyi veya Meta, Amazon, Apple, Netflix ve Google gibi büyük FAANG şirketlerinde deneyim kazanmalarını tercih ederdi. Ancak yapay zeka araçları yazılım geliştirme sürecini herkes için erişilebilir hale getirdi ve başarı sürelerini kısalttı. Sonuç olarak gençler, büyük teknoloji devlerinde çalışmadan da başarılı şirketlerin kurucusu haline geliyorlar.

Deneyimin Yerini Alan Dijital Aktivite

Bir diğer çarpıcı örnek olarak 19 yaşındaki Pranjali Awaschi gösterilebilir. Ortaokulu ve ardından Georgia Teknoloji Enstitüsü'nü bırakarak e-postaları yönetmeye yardımcı olan Slashy startup'ını kurdu. Bu projeyi bir yıldan fazla bir süre yönettikten sonra, şu anda gizli modda çalışan yeni bir startup üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Awaschi, 14-15 yaşlarındayken yatırımcıların kendisine neden bir şirket kurmak istediğini sık sık sorduğunu, ancak bugün 18 yaşını aşanlar için bu durumun sıradan bir hale geldiğini hatırlatıyor.

Vermilion erken aşama fonunun yönetici ortaklarından Ashley Smith'e göre, günümüzde yatırımcılar genç adayları GitHub aktiviteleri, açık kaynaklı projelere katkıları ve yapay zeka alanındaki en son araçları ne kadar iyi bildikleri üzerinden değerlendiriyor. Birçok genç geliştirici, tam zamanlı çalışan ve mortgage ödemesi olan insanlardan farklı olarak, öğrenim döneminde açık kaynaklı projelerde yer alarak daha fazla deneyim kazanmak için zaman bulabiliyor.

Ashley Smith, portföyündeki şirketlerin önemli bir kısmının 30 yaşın altında, hatta bazılarının 21 yaşından bile küçük kurucular tarafından yönetildiğini ve gençlikten hiç korkmadığını vurguladı. Gençler, deneyimsizliklerini deney yapma tutkuları ve korkusuzluklarıyla telafi ediyorlar. Ancak uzman, pazarın artık çok acımasızlaştığını ve gençlere yavaş öğrenmek için hiçbir fırsat bırakmadığını kabul ediyor.

StartupYapay ZekaYatırımTeknolojiSilikon Vadisi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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