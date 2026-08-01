New York Kıyılarındaki Dev Köpekbalığı Bilim İnsanlarını Şaşırttı

New York kıyıları yakınlarında ortaya çıkan dev mako köpekbalığı, bilim insanlarının ve deniz yaşamı meraklılarının dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Yaklaşık 12 fit (3,6 metre) uzunluğa sahip olan büyük yırtıcı «Sharkzilla» olarak adlandırılmış olup, Long Island çevresinde bir dizi büyük deniz canlısına saldırdığına dair haberler yayıldı.

Yapılan açıklamaya göre, bu dev mako köpekbalığı Montauk yakınlarında yüzmekte olan bir balina torbasına (kambur balina) saldırmış ve vücudunda yaklaşık 2 fitlik diş izi bırakmıştır. Ayrıca gri fok balığına da saldıran köpekbalığı, onun vücudunda 22 inçlik derin bir yara açmıştır. Aynı bölgede ağırlığı 400 poundluk orkinos balıklarına yapılan saldırılar da yine bu köpekbalığıyla ilişkilendirilmektedir. Bu durum hakkında Discovery Channel televizyon kanalının hazırladığı «Sharkzilla Takes New York» belgesel programında bilgi verildi.

Deniz biyoloğu Craig O'Connell'in belirttiğine göre, bu tür devasa yaralar, son yıllarda New York kıyılarına büyük mako köpekbalıklarının yeniden dönmekte olduğunun önemli bir işareti olabilir.

Programda bir diğer ilginç tahmin de öne sürüldü. Bilim insanının düşüncesine göre, 1960'ların sonunda Hudson Kanyonu'na gömülen 15 bin varil nükleer atık ve sonrasında bunlardan tespit edilen radyoaktif sızıntılar deniz canlılarını etkilemiş olabilir. Onun söylediğine göre, bu tür bir etki bazı hayvanlarda genetik değişikliklere ve olağan dışı büyümeye yol açmış olması muhtemeldir.

«Eğer hayvanlar radyoaktif atıkların etkisine maruz kalırsa, bu durum genetik mutasyonlara ve olağandışı büyümeye neden olabilir. Eğer bu yırtıcıda böyle bir değişiklik meydana geldiyse, o daha hızlı, daha güçlü ve daha tehlikeli olabilir», — dedi O'Connell.

Bundan sonra uzmanlar «Sharkzilla»'yı bulmak, ona özel bir etiket yerleştirmek ve doku örnekleri alarak radyoaktivite açısından inceleme çalışmalarına başladılar.

Bilim insanının kaydettiğine göre, New York kıyıları bir zamanlar dev mako köpekbalıklarıyla ün salmıştı. Daha sonra aşırı avlanma sonucunda bunlar neredeyse tükenmişti. Ancak günümüzdeki gözlemler büyük köpekbalıklarının yeniden bu bölgeye dönmekte olduğunu göstermektedir.

İncelemelerin sonucuna göre ise en temel soruya açıklık getirildi. Yapılan analizler «Sharkzilla»'da hiçbir radyoaktivite izinin bulunmadığını gösterdi. Uzmanlar onun muhtemelen hamile bir mako köpekbalığı olduğunu, büyük boyutunun ve çok hızlı ile güçlü avlanma yeteneğinin ise onun doğal özellikleri olduğunu vurguladılar.