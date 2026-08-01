Bir evde yedi yanmış ceset bulundu, polis nedeni araştırıyor

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Bir evde yedi yanmış ceset bulundu, polis nedeni araştırıyor

Ekvador'un güneyindeki Cañar vilayetinde yer alan evlerden birinde yedi kişinin yanmış cesedi bulundu. Bu konuda ülke yetkililerine dayanan CBS News haber bildirdi. Belirtildiğine göre, bölgede suç şiddetinin artması nedeniyle olağanüstü hal rejimi geçerlidir.

Bildirildiğine göre, cesetler 28 Temmuz günü La Troncal kasabasındaki evden bulundu. Maktullerden ikisinin el ve ayakları tel ile bağlanmış olup, ev dışında ise yanmış bir otomobil tespit edildi. Kurbanlar 21 ile 30 yaşları arasındaki kişilerdir. İlk tahminlere göre, olay suç çeteleri arasındaki bölge anlaşmazlığıyla ilgili olabilir.

Müfettişlerin bildirdiğine göre, ev duvarlarında «Kurtlar Ülkesi» ve «Kurtlar Aktif» yazıları bırakılmıştır. Bu yazıların Ekvador'daki en büyük uyuşturucu kaçakçılığı ve gasp çetelerinden biri olarak kabul edilen «Los Lobos» («Kurtlar») ile bağlantılı olması mümkündür. Bahsi geçen grup Eylül 2025'te ABD tarafından terör örgütü ilan edilmiştir.

Uzmanlar vurguladıklarına göre, son yıllarda Ekvador Güney Amerika'nın en güvenli devletlerinden biri statüsünden kokain kaçakçılığının temel transit noktalarına dönüşmüştür. Kolombiya ve Peru'da üretilen kokainin neredeyse yüzde 70'i Ekvador üzerinden taşınmaktadır.

Resmi verilere göre, 2025 yılında ülkede 9 bin 200'den fazla insan şiddet kurbanı olmuştur. Bununla birlikte, ABD desteğiyle organize suçlara karşı geniş çaplı operasyonlar devam etmektedir. Ancak yetkililerin belirttiği gibi, suç çeteleriyle ilgili kanlı olaylar henüz durmamıştır.

EkvadorSuçCinayetLos LobosPolis
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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