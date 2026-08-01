Amazon, yapay zeka projeleri için bütçesini yüzde 860 oranında aştı

Yapay zeka teknolojilerinin hızla hayata geçirilmesi, büyük şirketler için beklenmedik finansal sorunlara yol açıyor. Financial Times gazetesinin haberine göre Amazon, iç projelerinde yapay zeka araçlarını kullanırken çok büyük miktarda parayı aşırı pahalıya mal etmiş ve belirlenen bütçeyi keskin bir şekilde aşmıştır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Özellikle pazar yerinde yazar verilerini ürün kartlarıyla otomatik olarak karşılaştırmayı amaçlayan proje şirkete 1,8 milyon dolara mal oldu. Bu görev için Anthropic şirketinin Claude Sonnet modeli kullanılırken, söz konusu rakamın ilk onaylanan bütçeden tam yüzde 860 daha fazla olduğu belirlendi.

Kontrol eksikliği ve gizli maliyetler

Söz konusu finansal farkın hemen fark edilmemesi durumu daha da ciddileştirdi. Aşırı yüksek maliyetler ancak beş ay sonra ortaya çıktı, en üzücü olanı ise onca harcamanın yapılmasına rağmen projenin kendisinin nihayetinde pratikte uygulanmamış olmasıdır.

Financial Times verilerine göre bu tür durumlar tek istisna değildi. Şirket, finansal bir denetim aracı geliştirirken beklenenden ek olarak 541 bin dolar daha, lojistik süreçlerini optimize etmeye yönelik yapay zeka projesinde ise yaklaşık 134 bin dolar fazla harcama yaptı.

İç eleştiri ve yaklaşımın değişmesi

Amazon mühendisleri şirket içindeki kapalı bir toplantıda bu tür durumları «felaket derecede pahalı» olarak değerlendirdiler. Çalışanlardan biri, yapay zeka projelerinin gerçek maliyetlerini önceden doğru bir şekilde değerlendirmenin çok zor olduğunu özellikle vurguladı.

Bunun ardından Amazon yönetimi, çalışanları yapay zeka ajanlarını aktif olarak kullanmaya teşvik eden KiroRank iç derecelendirmesini kapatmaya karar verdi. Artık şirket yönetimi çalışanlarını «yapay zekayı sırf kendisi için kullanmamaya» çağırıyor.

Ortaya çıkan durumda artan maliyetler, korporasyonu gelişmiş teknolojileri kullanma yaklaşımlarını gözden geçirmeye zorladı. Buna karşılık Amazon temsilcileri, Financial Times gazetesinde verilen bilgilerin yalnızca bazı münferit durumlara dayandığını ve ekiplerin çoğunun yapay zekayı iç süreçlerde nasıl kullandığını tam olarak yansıtmadığını bildirdiler.