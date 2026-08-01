Rivian tarafından kurulan Also şirketi ilk elektrikli bisikletlerinin teslimatına başlıyor

·53·Teknoloji
Rivian tarafından kurulan Also şirketi ilk elektrikli bisikletlerinin teslimatına başlıyor

Elektrikli araç pazarının katılımcısı Rivian tarafından kurulan Also start-up'ı, birkaç aylık gecikmelerin ardından ilk TM-B model elektrikli bisikletlerini müşterilere teslim etmeye başlayacağını duyurdu. TechCrunch'ın haberine göre, fiyatı 4,5 bin dolar olan Launch Edition özel serisindeki bisikletler üreticiden ABD'deki depoya doğru yola çıktı ve tüm siparişlerin eylül ayına kadar sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Also projesi ilk olarak 2022 yılında Rivian bünyesinde gizli bir deney olarak başlamıştı. Rivian CEO'su RJ Scaringe, açık doğada vakit geçirmeyi sevenler için tasarlanan elektrikli araç serisini bir elektrikli bisikletle tamamlamak amacıyla bu fikri araştırmıştı. Şirket birkaç yıl boyunca çalışmalar üzerinde kafa yormuş, hatta tasarımın ilk aşamasında ünlü tasarımcı Jony Ive'a ait LoveFrom ajansını bile dahil etmişti.

2025 yılının mart ayında Rivian, Also şirketini bağımsız bir kuruluş olarak ayırmış ve Eclipse fonundan 105 milyon dolar tutarında yatırım çekmişti. Start-up, ilk TM-B elektrikli bisikletini aynı yılın ekim ayında kamuoyunun beğenisine sunmuştu. Başlangıçta ürünün 2026 baharında satışa çıkarılması planlanıyordu, ancak küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle süre temmuz ayına ertelenmişti.

Tedarik zincirindeki sorunlar ve müşteri tepkisi

Şirket yetkililerinin belirttiğine göre, teslimat süresinin değişmesine küresel tedarik zincirlerindeki ciddi baskı neden oldu. Hammadde ve elektronik bileşenlere olan talebin keskin bir şekilde artması, TM-B bisikletleri için gerekli olan ana parçaların tedarik edilmesinde geçici zorluklar yarattı. Buna rağmen mühendislik ve üretim ekipleri, güvenlik ve kalite standartlarından asla ödün vermeden çalışmaları hızlandırdı.

Bununla birlikte, birkaç aylık gecikmeler alıcıların hevesini kırarak iletişim eksikliğinden kaynaklanan protestolara yol açtı. Reddit platformunun r/ALSOmicromobility bölümünde kullanıcılar, şirketin kesin süreleri zamanında ulaştıramamasını ve yeterli düzeyde bilgi vermemesini sert bir şekilde eleştirdi. Also yönetimi tam olarak hangi bileşenlerin gecikmeye neden olduğunu açıklamak istemese de, müşteri hizmetleri sırasında ortaya çıkan bu sorunları çözmeye çalışıyor.

Also şirketinin geleceğe yönelik büyük planları

Also kendini sıradan bir bisiklet üreticisi değil, kapsamlı bir taşımacılık şirketi olarak görüyor. Start-up gelecekte Amazon için dört tekerlekli pedallı kargo taşıma araçları üretmeyi planlıyor. Ayrıca şirket, DoorDash için otonom teslimat aracı üzerinde de çalışıyor.

Ancak şu aşamada Also için en temel görev — ilk ürünü olan TM-B elektrikli bisikletlerini başarılı bir şekilde teslim etmek ve tüketicilerle ortaya çıkan güvensizlik sorunlarını çözmektir.

RivianAlsoElektrikliBisikletTM-BStart-up
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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