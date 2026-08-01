Hindistan mobil uygulama pazarında kârlı bir ülkeye dönüyor

Yıllar boyunca Hindistan dünyanın en büyük uygulama indirme pazarı olmaya devam etti, ancak orada para kazanmak en zor görevlerden biri olarak kabul edildi. Bununla birlikte, ixbt.com kaynaklı haberlere göre, bu durum artık değişmeye başladı ve Hintli tüketicilerin yapay zekâ, eğlence ve diğer premium uygulamalar için daha fazla harcama yaptığı gözlemleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Sensor Tower analitik şirketinin yeni raporuna dayanılarak verilen bilgiye göre, cari yılın ikinci çeyreğinde Hindistan mobil uygulama pazarı tüketici harcamaları açısından rekor bir rakam kaydederek 345 milyon dolara ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 daha fazla demektir. Uzmanlar bu büyümenin oyunlardan ziyade üretken yapay zekâ, akış (streaming) ve verimlilik uygulamaları sayesinde sağlandığını vurguluyor.

Dijital ödemeler ve aboneliklerin rolü

Bu rekor rakam, uygulamaları monetizasyon (gelir elde etme) genel büyüme eğilimine dayanıyor. Sensor Tower analisti Iv Chen'in TechCrunch'a belirttiğine göre, Hindistan'da indirme başına düşen gelir son üç buçuk yılda iki kattan fazla arttı, aynı zamanda çeyreklik indirme hacmi 2023'ten beri istikrarlı bir şekilde 6,3 milyar civarında korunuyor.

Bu tür olumlu değişiklikler, dijital ödemelerin yaygın olarak kullanılmaya başlanması, özellikle de kullanıcıların doğrudan banka hesaplarından para transfer etmesine olanak tanıyan Birleşik Ödemeler Arayüzü (UPI) ve dijital cüzdanlar sayesinde gerçekleşti. Bu sistemler uygulama içi satın alımlardaki engelleri azaltarak kullanıcıların dijital hizmetler ve aboneliklere yönelik olumlu tutumunu güçlendirdi.

Küresel ölçekteki büyüme oranları

Sunulan verilere göre, bu eğilim küresel ölçekte de açıkça göze çarpıyor. İkinci çeyrekte büyük uygulama pazarları arasında Hindistan, gelirlerini en yüksek oranda artıran ülke oldu. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Meksika'da bu oran yüzde 30, Türkiye'de yüzde 25 olurken, ABD'de uygulama pazarından elde edilen gelir söz konusu dönemde yüzde 3 azaldı.

Yine de Hindistan, olgun pazarların hâlâ önemli ölçüde gerisinde kalmaktadır. Özellikle indirme başına düşen gelir ABD'de yaklaşık 4,60 dolar, Güney Kore'de 3,90 dolar ve Japonya'da 6,10 dolar iken, Hindistan'da bu rakam şimdilik oldukça düşük bir seviyededir.

Yapay zekâ ve oysuz uygulamaların payı

Bununla birlikte, uzmanlara göre mutlak rakamlardan ziyade gelişim trajektörüsü daha önemlidir. Gelirlerin istikrarlı bir şekilde artması, gelecekte uzun vadeli perspektifler için büyük fırsatların mevcut olduğunun bir kanıtıdır. Özellikle üretken yapay zekâ en hızlı gelişen alanlardan biri haline geldi.

Sensor Tower verilerine göre, ikinci çeyrekte OpenAI'ın ChatGPT ve Anthropic tarafından geliştirilen Claude uygulamaları birlikte Hindistan'daki yapay zekâ uygulamaları gelirinin yaklaşık yüzde 83'ünü sağladı. Ayrıca ülkedeki toplam uygulama gelirinin ana kısmını oysuz uygulamalar oluşturdu ve cari yılın ilk yarısında bunlar yüzde 68'ini teşkil etti.