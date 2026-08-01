PlayStation 5 Konsol Satışları 100 Milyon Sınırına Yaklaşıyor

·47·Teknoloji
PlayStation 5 Konsol Satışları 100 Milyon Sınırına Yaklaşıyor

Sony tarafından yayımlanan son finansal rapora göre, dünya genelinde satılan PlayStation 5 konsollarının sayısı 95,3 milyon adede ulaştı. Cihaz şu anda tarihin en çok satan oyun konsolları sıralamasında hak ettiği yeri koruyor ve yakında yeni kilometre taşlarını geride bırakması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bununla birlikte, son finansal döneme ait veriler hafif bir düşüş yaşandığını gösterdi. ixbt.com verilerine göre, geçtiğimiz çeyrekte yalnızca 1,6 milyon adet PlayStation 5 satıldı; bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 daha düşük bir sonucu temsil ediyor.

Gelecekteki büyüme faktörleri ve pazar trendleri

Uzmanlara göre, yakın gelecekte konsol satışlarında yeniden bir artış gözlenebilir. Bunun ana nedeni olarak yakında piyasaya sürülmesi beklenen GTA VI projesi gösteriliyor. Bu uzun süredir beklenen oyunun milyonlarca kullanıcıyı yeni nesil konsol satın almaya teşvik edeceği şüphesiz.

Ayrıca dijital içeriklerin payı da artmaya devam ediyor. Rapor döneminde oyunların dijital kopya satışları toplam hacmin yüzde 82'sini oluşturdu. Hatırlatmak gerekirse, daha önce Sony'nin 2028 yılından itibaren yeni oyunlar için disk üretimine son vereceği bildirilmişti.

Tarihi sıralamadaki yer ve önümüzdeki hedefler

Şu anda PlayStation 5, tüm zamanların en çok satan konsolları sıralamasında sekizinci sırada yer alıyor. Kendisinden önceki PS3 konsolunun 87,4 milyonluk rekorunu geride bırakmayı başardı, ancak şimdilik Wii konsolunun (101,63 milyon adet) gerisinde kalıyor.

Sıralamada daha üst basamaklara tırmanmak için Sony'nin 6 milyondan fazla cihaz daha satması gerekiyor. Bu eşikten sonra sıradaki yerleri PlayStation ailesinin diğer üyeleri olan orijinal PlayStation (102,49 milyon adet) ve 117,2 milyon kopya satan PS4 işgal ediyor.

PlayStation 5SonyOyun KonsollarıGTA VITeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Honor Play11 Pro: 7000 mAh batarya ve 1,5K ekranla tanıtıldıHonor Play11 Pro: 7000 mAh batarya ve 1,5K ekranla tanıtıldıBugün, 06:58Kaza geçiren GeForce RTX 5060 Ti başarıyla onarıldıKaza geçiren GeForce RTX 5060 Ti başarıyla onarıldıBugün, 06:23ABD'de su temini sistemlerine yönelik siber saldırılar ortaya çıkarıldıABD'de su temini sistemlerine yönelik siber saldırılar ortaya çıkarıldıBugün, 05:51Snapdragon 8 Elite İşlemcisi Güçlü Soğutma ile Tüm Rkiplerini Geride BıraktıSnapdragon 8 Elite İşlemcisi Güçlü Soğutma ile Tüm Rkiplerini Geride BıraktıBugün, 05:21Ter analizi ile çalışan yeni akıllı yüzük geliştirildiTer analizi ile çalışan yeni akıllı yüzük geliştirildiBugün, 04:57Rogbid SpinR Akıllı Saati: 100 Günlük Özerklik ve 50 Dolar FiyatRogbid SpinR Akıllı Saati: 100 Günlük Özerklik ve 50 Dolar FiyatBugün, 03:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek