PlayStation 5 Konsol Satışları 100 Milyon Sınırına Yaklaşıyor

Sony tarafından yayımlanan son finansal rapora göre, dünya genelinde satılan PlayStation 5 konsollarının sayısı 95,3 milyon adede ulaştı. Cihaz şu anda tarihin en çok satan oyun konsolları sıralamasında hak ettiği yeri koruyor ve yakında yeni kilometre taşlarını geride bırakması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bununla birlikte, son finansal döneme ait veriler hafif bir düşüş yaşandığını gösterdi. ixbt.com verilerine göre, geçtiğimiz çeyrekte yalnızca 1,6 milyon adet PlayStation 5 satıldı; bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 daha düşük bir sonucu temsil ediyor.

Gelecekteki büyüme faktörleri ve pazar trendleri

Uzmanlara göre, yakın gelecekte konsol satışlarında yeniden bir artış gözlenebilir. Bunun ana nedeni olarak yakında piyasaya sürülmesi beklenen GTA VI projesi gösteriliyor. Bu uzun süredir beklenen oyunun milyonlarca kullanıcıyı yeni nesil konsol satın almaya teşvik edeceği şüphesiz.

Ayrıca dijital içeriklerin payı da artmaya devam ediyor. Rapor döneminde oyunların dijital kopya satışları toplam hacmin yüzde 82'sini oluşturdu. Hatırlatmak gerekirse, daha önce Sony'nin 2028 yılından itibaren yeni oyunlar için disk üretimine son vereceği bildirilmişti.

Tarihi sıralamadaki yer ve önümüzdeki hedefler

Şu anda PlayStation 5, tüm zamanların en çok satan konsolları sıralamasında sekizinci sırada yer alıyor. Kendisinden önceki PS3 konsolunun 87,4 milyonluk rekorunu geride bırakmayı başardı, ancak şimdilik Wii konsolunun (101,63 milyon adet) gerisinde kalıyor.

Sıralamada daha üst basamaklara tırmanmak için Sony'nin 6 milyondan fazla cihaz daha satması gerekiyor. Bu eşikten sonra sıradaki yerleri PlayStation ailesinin diğer üyeleri olan orijinal PlayStation (102,49 milyon adet) ve 117,2 milyon kopya satan PS4 işgal ediyor.