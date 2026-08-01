Efsanevi Winamp: Yeni Nesil Müzik Çalar 2027 Yılında Çıkıyor

2000'li yılların başlarında bilgisayar kullanıcıları arasında eşsiz bir popülarite elde eden efsanevi Winamp oynatıcısı, yakında tamamen yeni bir formatla pazara geri dönüyor. ixbt.com sitesinin haberine göre, proje yazarları bunu basit bir program değil, gelişmiş özelliklere sahip modern bir çevrimiçi servis olarak sunmayı planlıyor. Bu adımın, dijital akış çağında klasik markayı yeniden canlandırma yolunda önemli bir stratejik adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bildirildiğine göre, yeni nesil Winamp Player resmi olarak 2027 yılının ilk yarısında çıkacak. İlk verilere göre, söz konusu ürün kullanıcılara tamamen yeni bir dinleme deneyimi sunacak. Temel amaç, müzik çalarınızı günümüz akış çağı taleplerine tam olarak adapte etmek ve onu daha konforlu hale getirmektir.

Deezer ile Stratejik İş Birliği

Bu büyük planları hayata geçirmek için Winamp şirketi, popüler Deezer hizmeti ile stratejik bir ortaklık anlaşmasına vardadı. Resmi basın bültenine göre Deezer, yeni nesil müzik çaların istikrarlı çalışmasını sağlamada ana teknolojik ortak olacak. Bu iş birliği, projenin teknik imkanlarını keskin bir şekilde genişletecek.

Ortaklık şartlarına göre Deezer, kendi akışlı müzik aktarım teknolojisini ve devasa küresel müzik kataloğunu Winamp'ın kullanımına sunacak. Sonuç olarak Winamp, kendi markası altında özel bir abonelik hizmeti başlatma imkanına sahip olacak. Bu, kullanıcılara yalnızca eski favori parçalarını değil, aynı zamanda dünya genelinde milyonlarca yeni kompozisyonu doğrudan uygulama içinde dinleme yolunu açacak.

Yerel Dosyalar ve Akış Modunun Uyumu

Yeni Winamp Player doğrudan özel bir yazılım olarak sunulacak ve yeni servis hizmetleri onun arayüzüne tamamen entegre edilecek. Teknik çözümler sayesinde kullanıcılar oynatıcıyı eskisi gibi, yani cihazdaki yerel ses dosyalarını çalıştırarak kullanmaya devam edebilecekler.

Aynı zamanda modern akış modu da mevcut olacak ve bu iki yaklaşım birbirini mükemmel bir şekilde uyumlu hale getirecek. Uzmanlara göre, geçmişteki sadakat ile bugünkü sınırsız internet imkanlarının birleşimi, Winamp markasına milyonlarca eski hayranını geri getirmenin yanı sıra genç neslin de dikkatini çekmeye yardımcı olacak.