Snapchat 16 yaş altı kullanıcılar için yeni kısıtlamalar getirdi

Sosyal medya platformu Snapchat, reşit olmayan kullanıcıların güvenliğini sağlamak amacıyla yeni içerik denetimi kısıtlamalarını duyurdu. Artık 13 ile 15 yaş arasındaki kullanıcılar, Spotlight gönderilerini yalnızca takip ettikleri ve karşılıklı arkadaş oldukları kişilerle paylaşabilecekler. Şirket temsilcilerine göre, 16 yaşından küçükler için Stories ve Spotlight gönderilerini gösteren özel bir profil oluşturulacak. Bu konuda haber veriyor: Techcrunch.com.

Yeni kurallara göre, bu yaş grubundaki kullanıcıların içeriklerinde beğeni sayısı gibi metrikler gösterilmeyecek. Bu önlem, gençler arasında yüksek etkileşim oranlarına ulaşma baskısından kaynaklanan sosyal baskıyı azaltmayı amaçlıyor. Snapchat daha önce bu grubun Spotlight gönderilerini herkesle paylaşmasına izin veriyordu, ancak güvenlik nedeniyle profilleri gizli tutuluyordu.

16 ile 18 yaş arasındaki kullanıcılar Spotlight gönderilerini hala herkese açık paylaşabilirler, ancak içerikleri yalnızca arkadaşlar, takipçiler ve ortak tanıdıkları olan kullanıcılarla sınırlı kalacaktır. Ayrıca ebeveynler, Family Center özelliği aracılığıyla çocuklarının Stories ve Spotlight bölümlerinde ne kadar zaman geçirdiklerini takip edebilecekler.

Snapchat şu anda tanımadık kişilerin gençlere arkadaşlık isteği veya mesaj göndermesini engellemiş durumda. Bir genç, tanımadığı biriyle sohbet başlatırsa uygulama bir uyarı mesajı görüntüler. Instagram gibi diğer platformlar da son yıllarda gençler için özelleştirilmiş hesaplar sunarak kısıtlamaları sıkılaştırıyor.

Snap şirketi, sosyal medya bağımlılığı konusunda birkaç dava ile karşı karşıya kalmış olsa da, CEO Evan Spiegel platformun olumlu etkisini vurguluyor. Ona göre Snapchat, kullanıcıları yakın arkadaşlarıyla bir araya getiriyor ve platformun TikTok veya Instagram gibi mecralarla aynı kefeye konulmaması gerektiğini savunuyor.