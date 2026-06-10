Starlink yüksek irtifada hızlı internet ile havayollarını fethediyor

Dünya genelindeki havayolları arasında premium sınıf müşterileri çekme mücadelesi kızışıyor. Artık uçak içi yüksek hızlı Wi-Fi hizmeti, basit bir kolaylıktan çıkıp Elon Musk'ın Starlink projesi ile Jeff Bezos'un Amazon LEO uydu ağı arasındaki temel rekabet alanına dönüştü. Starlink şu anda uzaydaki tüm uyduların yaklaşık üçte ikisini kontrol ederek SpaceX için ana gelir kaynağı haline geldi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Analiz şirketi Valour Consultancy verilerine göre, Starlink 2026 yılında dünya çapında 11 yeni havayolunu müşteri portföyüne ekledi. Karşılaştırmak gerekirse, şirket 2022'de sadece 3, 2024'te 8, 2025'te ise 22 havayolu şirketiyle anlaşma imzalamıştı. Kendi uydu ağını oluşturmaya devam eden Amazon ise geçen ay Blue Origin roket kazası nedeniyle zorluklar yaşasa da Delta Air Lines ve JetBlue Airways ile ön anlaşmalara vardı.

Starlink veya Amazon sistemlerini kurmak, havayolları için yüz milyonlarca dolarlık büyük yatırımlar gerektiriyor. Amadeus şirketi başkanı Decius Valmorbida bu teknolojiyi "devrim niteliğinde" olarak tanımladı. Ona göre, önümüzdeki yıllarda her havayolu kendi versiyonunu uygulamak için acele edecek, çünkü bu hizmet artık bir seçenek değil, zorunlu bir gereklilik haline geliyor.

Ookla analizlerine göre Starlink, 10.000'den fazla alçak yörünge uydusu kullandığı için geleneksel jeostatik sistemlerden birkaç kat daha hızlı çalışıyor. Southwest Airlines, pazardaki liderliğini korumak için Starlink sistemini seçtiğini duyurdu. Ayrıca American Airlines da 2027 başından itibaren 500'den fazla uçağını Starlink ekipmanlarıyla donatacağını açıkladı.