Jedify, yapay zeka ajanları için 24 milyon dolar yatırım aldı

Yapay zeka sağlayıcıları ürünlerini hazır çözümler olarak sunsa da, pratikte AI ajanları işletmenin kendine özgü yönlerini öğrenmeden verimli çalışamazlar. Eğer model, şirketin geliri nasıl hesapladığını veya dosya erişim haklarını anlamıyorsa, faydası sınırlı kalacaktır. New York merkezli Jedify girişimi tam olarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Jedify platformu; kurumsal veri ambarları, SaaS uygulamaları, BI araçları ve hatta Slack kanalları gibi kaynaklara API aracılığıyla bağlanır. Şirket hakkında özel bir “bağlam grafiği” oluşturarak AI ajanlarının iş süreçlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. TechCrunch'ın haberine göre girişim, Norwest liderliğindeki A serisi yatırım turunda 24 milyon dolar topladı. Ayrıca veri devi Snowflake de stratejik yatırımcı olarak katılarak Jedify teknolojisini Cortex AI ve diğer ürünlerine entegre ediyor.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Assaf Henkin, AI ajanlarının işletme içinde faydalı olabilmesi için veriler, izinler, iş akışları ve şirkete özgü terminoloji arasındaki bağlantıları görebilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu bağlam, ajanın tüm veriler arasında kaybolmadan sadece ilgili göreve odaklanmasını sağlar. Örneğin, Kiteworks şirketi bu teknolojiyi kullanarak satış ekipleri için müşteriler hakkında gerçek zamanlı tüm bilgileri sunan akıllı bir uygulama geliştirdi.

Güvenlik konusu da Jedify'ın odak noktasında yer alıyor. Sistem, mevcut kimlik ve dosya sistemlerindeki izinleri miras alır; bu da AI ajanının yetkisiz gizli verileri (örneğin finansal raporlar) sıradan çalışanlara göstermemesini sağlar. Şu anda orta ve büyük ölçekli işletmelerle çalışan Jedify'ın müşterileri arasında The Weather Company gibi tanınmış markalar bulunuyor.