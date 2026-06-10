SpaceX IPO: Elon Musk, uzaydaki veri merkezleri ve devasa planlar

·0·Teknoloji
SpaceX IPO: Elon Musk, uzaydaki veri merkezleri ve devasa planlar

Cuma günü SpaceX borsaya açılıyor ve yatırımcılar bu olayı büyük bir heyecanla bekliyor. Haberlere göre, 75 milyar dolarlık hisse arzına olan talep son derece yüksek ve bazı kurumsal yatırımcılar Elon Musk imparatorluğundan 10 milyar dolarlık blok hisse satın almaya hazır durumda. Büyük IPO'lar genellikle başarısız olsa ve şirket şu anda zarar ediyor olsa da, teknoloji yatırımcıları Musk'a karşı bahis oynamamaları gerektiğini çoktan öğrendiler. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

SpaceX'in finansal planlarının temelini, son 18 ayda şekillenen yörünge veri merkezleri işi oluşturuyor. Musk, bu vizyonla konglomeratını IPO öncesinde birleştirmeyi hedefliyor. Bu devasa şema, en az üç karmaşık mühendislik başarısı gerektiriyor: yeniden kullanılabilir roket, yeni bir Amerikan çip fabrikası ve benzeri görülmemiş hızda uydu üretimi. Böyle bir iş planı, analistleri şirketin değerlemesi konusunda ikiye bölmüş durumda.

Araştırma firması Morningstar ve New York Üniversitesi profesörü Aswath Damodaran, SpaceX'in değerini bankacıların belirttiği 1,8 trilyon dolardan daha düşük tahmin ediyor. Morningstar şirketi 825 milyar dolara, Damodaran ise 1,2 trilyon dolara değer biçti. Bu fark, dünyanın en büyük uzay tekelini, çok daha riskli olan AI (yapay zeka) işiyle birleştirmenin bir sonucudur. Analistlere göre, şirketin uzay fırlatmaları ve Starlink ağı en cazip kısımlar iken, AI yönü en belirsiz alan olmaya devam ediyor.

SpaceX, S-1 raporunda temel fırsatı kurumsal AI alanında görüyor. Şirket, Cursor ekibinden satın alınan programlama araçlarına ve beyaz yakalı işlerini yapan dijital ajanlar yaratmayı amaçlayan Macrohard projesine güveniyor. SpaceX, bu pazarın büyüklüğünü 22,7 trilyon dolar olarak tahmin etti. Aynı zamanda şirket, rakipleri olarak görülen Anthropic ve Google gibi devlere büyük miktarda işlem gücü satmak için sözleşmeler imzaladı.

Musk şirketleri için böyle bir strateji yabancı değil: SpaceX, Starlink rakiplerinin uydularını da sık sık uzaya fırlatıyor. Ancak mevcut durumda şirket lider olarak değil, takip eden olarak hareket ediyor. Bir "neobulut" sağlayıcısı olarak çalışmak kısa vadede karlı olabilir, ancak temel soru hala açık: AI teknolojileri zincirinde işlem gücü sağlayıcısı mı olmak daha iyidir yoksa model yaratıcısı mı?

SpaceXElon MuskIPOYapay ZekaStarlink
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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