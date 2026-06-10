Kurumsal AI neden VivaTech 2026'nın ana teması olacak

·0·Teknoloji
Kurumsal AI neden VivaTech 2026'nın ana teması olacak

TechCrunch, VivaTech 2026 ile iş birliği içinde, yeni inovasyon dalgasını yönlendiren teknolojileri, kurucuları ve fikirleri öne çıkarıyor. Bu iş birliği kapsamında TechCrunch ve VivaTech, "VivaTech Innovation of the Year" yarışması aracılığıyla yeni girişimleri destekliyor. Kazanan, projesini Paris'te sunma ve 13-15 Ekim tarihlerinde San Francisco'da düzenlenecek TechCrunch Disrupt 2026 etkinliğinden önce Startup Battlefield 200 listesinde yer alma fırsatı yakalayacak. Bu konuda haber veriyor Techcrunch.com.

Son yıllarda küresel AI yarışı, temel modeller, chatbotlar ve tüketici ilgisi için verilen mücadele ile tanımlandı. Ancak bu açık rekabetin arkasında, kurumsal altyapı, işletim sistemleri ve endüstriyel yapay zeka üzerine kurulu başka bir ekosistem hızla gelişiyor. Silicon Valley ağırlıklı olarak büyük dil modelleri ve tüketici odaklı AI ürünlerine odaklanırken, birçok Avrupalı şirket yapay zekayı üretim, lojistik, sağlık ve siber güvenlik gibi karmaşık sistemlere entegre etmeye odaklanıyor.

AI teknolojilerinin büyük organizasyonlar içinde uygulanması; yönetim, uyumluluk (compliance), güvenlik ve operasyonel güvenilirlik gibi kendine has zorlukları beraberinde getiriyor. Endüstri artık yapay zekayı deney aşamasından tam ölçekli üretim aşamasına taşıma gerçeğiyle yüzleşiyor. VivaTech 2026 fuarı, Avrupa'nın kurumsal AI alanındaki artan hırslarını sergileyen ana platform haline gelecek.

Günümüzde girişimler yenilikleriyle değil, mevcut kurumsal ortama entegre olabilme, düzenleyici karmaşıklıkları aşabilme ve ölçülebilir operasyonel değer katabilme yetenekleriyle değerlendiriliyor. Yatırımcılar da saf deneylerden ziyade altyapı, uygulama ve somut sonuçlara öncelik vermeye başladılar. VivaTech 2026, bu önemli değişimleri tartışmak için en iyi platform olmayı vaat ediyor.

VivaTechTechCrunchYapay ZekaGirişimAltyapı
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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