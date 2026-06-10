United Airlines ve Rolls-Royce arasında 175 milyon dolarlık anlaşmazlık

Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan United Airlines ile İngiliz uçak motoru üreticisi Rolls-Royce arasındaki gerilim tırmanıyor. United Airlines CEO'su Scott Kirby, Rolls-Royce'u sert bir dille eleştirerek, şirketin siparişleri ürün kalitesi nedeniyle değil, rekabet eksikliği yüzünden aldığını belirtti. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Rio de Janeiro'da düzenlenen Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA AGM 2026) yıllık konferansında Kirby, Airbus A350 etrafındaki duruma değindi. Günümüzde bu aileye ait tüm uçaklar sadece Rolls-Royce Trent XWB motorlarıyla donatılıyor, bu da havayollarını başka bir tedarikçi seçme imkanından mahrum bırakıyor. Kirby'ye göre bu bağımlılık, taşıyıcılar için ciddi riskler oluşturuyor.

Bu sert açıklamaların arkasında milyonlarca dolarlık bir finansal anlaşmazlık yatıyor. Birkaç yıl önce United Airlines, daha önce sipariş ettiği Airbus A350-900 uçaklarından vazgeçerek Boeing 787 filosunu genişletme kararı almıştı. Bunun ardından havayolu, motorlar için ödenen 175 milyon dolarlık avansın iadesini talep etti.

United Airlines tarafı, İngiliz şirketin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ediyor. Rolls-Royce ise bunu kabul etmeyerek anlaşmanın uygulanmasını ve zararların tazminini talep eden bir karşı dava açtı. Bu hukuki sürecin sonucunun tüm havacılık sektörü için önemli olması bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, Trent XWB motorları daha önce de eleştirilmişti. Özellikle Emirates Başkanı Tim Clark, Orta Doğu'nun kumlu ve tozlu iklim koşullarında bu motorların dayanıklılığının düşük olduğunu belirterek, Rolls-Royce sorunu çözene kadar Airbus A350-1000 uçaklarını satın almayacağını açıklamıştı.