DDR5 Belleğin Tek Modülünü Kullanmak Neden Kötü Değil

Son zamanlarda bilgisayar bileşenleri fiyatlarındaki keskin artış, kullanıcıları bütçeden tasarruf etmenin çeşitli yollarını aramaya zorluyor. Bu tür yöntemlerden biri, oyun bilgisayarı toplarken iki yerine yalnızca tek bir DDR5 RAM modülü kullanmaktır. Tom’s Hardware uzmanları bu yaklaşımın oyunlardaki performansını ne kadar etkilediğini test etti ve sonuçlar beklentiden çok daha iyi çıktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Test sonuçları ve performans

Anlaşıldığı üzere, gelecekte ikinci modülü satın alma imkanıyla şu anda tek bir DDR5 kartı takmak son derece mantıklı bir adımdır. Kaynağa göre, tek kanal modunda çalışan DDR5 belleği bile iki modüllü eski nesil sistemlerden daha hızlı çalışmaktadır. 13 modern oyunu içeren kapsamlı testlerde tek DDR5 modülü, standart işlemcilerde performansı ortalama sadece %8-11 oranında düşürmüştür.

Özellikle modern işlemcilerle ilgili durum dikkat çekicidir. Özellikle testler sırasında Ryzen 7 9800X3D işlemcisi kullanıldığında tek kanallı DDR5 belleğin performansı sadece %3 oranında etkilediği belirlendi. Bu ise bu tür mimarideki sistemler için bellek bant genişliğinin o kadar da belirleyici bir faktör olmadığını göstermektedir.

DDR4 ile karşılaştırma

Karşılaştırma için eski çift kanallı DDR4 belleğe sahip bilgisayarlar da test edildi. Anlaşıldığı üzere, iki DDR4 modülüyle donatılmış bir sistem, tek bir modern DDR5 modülüne sahip ancak diğer özellikleri benzer olan işlemcili bilgisayara kıyasla yine birkaç yüzde daha yavaştır.

Uzmanlar, ortaya çıkan gösterge farkının çoğu durumda kritik bir önem taşımadığını belirtiyor. Tabii ki oyunlarda kaybedilen %10'luk performans da belli bir ölçüde hissedilebilir, ancak mevcut koşullarda paradan tasarruf etmek ve gelecekte sistemi aşamalı olarak güncelleme imkanı için bu kabul edilebilir bir bedeldir.

Sonuç olarak, bütçe kısıtlıysa ve gelecekte ikinci modülün eklenmesi planlanıyorsa, oyun bilgisayarını tek bir DDR5 modülüyle toplamak tamamen doğru bir karar olabilir. Bu, kullanıcıya günümüz pahalılık döneminde paradan tasarruf etme imkanı sağlamakla kalmaz, gelecekte yüksek performans elde etmek için de zemin hazırlar.