«Rassvet» Uydu Ağı Ukrayna Üzerinde Sinyal Vermeye Başladı mı?

Rusya'nın Starlink'e alternatif olarak geliştirdiği «Rassvet» uydu takımyıldızı, Ukrayna toprakları üzerinde iletişim kurma imkânına yaklaşıyor olabilir. Ukraynalı askerî yayın organı «Mіlіtarniy» tarafından aktarılan analize göre, yörüngeye fırlatılan cihazlar bazı durumlarda bir saatten uzun süren iletişim «pencereleri» oluşturuyor.

Ancak önemli bir fark var: Şimdilik mesele faal ve kesintisiz bir internet hizmetinden değil, uyduların uçuş rotaları ve teorik kapsamı temel alınarak yapılan uzman hesaplamalarından ibaret.

Ukrayna üzerinde günde iki kez kapsama alanı oluştuğu belirtiliyor

Ukraynalı uydu iletişimi uzmanı Vladimir Stepanets, «Rassvet» cihazlarının yörünge rotalarını analiz etti.

Onun değerlendirmesine göre uydular, Ukrayna toprakları üzerinde günde en az iki kez nispeten istikrarlı bir kapsama alanı oluşturabilir. Her bir dönemin bir saatten uzun sürdüğü ifade ediliyor.

Uzmana göre cihazlar, birden fazla zincir halinde hareket ettiği için bazı bölgeler yaklaşık her 90 dakikada bir görüş alanlarına girebilir.

Daha önce sadece üç deney uydusunun gözlemlendiği analizde, Ukrayna üzerindeki her bir iletişim fırsatının 15–20 dakika civarında olduğu tahmin ediliyordu. Yeni cihazların eklenmesi, teorik kapsama süresini uzatmış olabilir.

Ancak iletişimin çalıştığı henüz doğrulanmadı

Bir uydunun belirli bir bölgenin üzerinden geçmesi, otomatik olarak o yerde internet bağlantısının çalıştığı anlamına gelmez.

Bunun için:

uydunun tüm iletişim sistemlerinin devreye sokulması;

yerde uygun abone cihazının bulunması;

şebekenin yönetim ve geçit (gateway) altyapısının çalışması;

ilgili frekans ve yazılım sistemlerinin yapılandırılması gereklidir.

«Byuro 1440» resmi açıklamasında, ikinci grup uyduların 19 Temmuz'da yörüngeye fırlatıldığı ve cihazların kontrol merkeziyle iletişim kurduğu belirtildi. Ancak bu uydular, testler tamamlandıktan sonra belirlenen yörüngeye geçerek hizmet vermeye hazırlanacak.

Bu nedenle Ukrayna üzerinde «birkaç saatlik bağlantı halihazırda sağlanıyor» düşüncesini şimdilik kanıtlanmış bir olay olarak değil, bir uzmanın yörünge hesaplaması olarak kabul etmek daha doğrudur.

«Rassvet» nasıl bir sistem?

«Rassvet», Rus şirketi «Byuro 1440» tarafından geliştirilen alçak yörüngeli geniş bant iletişim ağıdır. Proje, görev tanımı bakımından SpaceX şirketinin Starlink sistemine benzmektedir.

Uydularının:

5G NTN iletişim mimarisini kullanması;

cihazlar arasında lazer aracılığıyla veri aktarması;

plazma itki sistemine sahip olması;

yerdeki özel terminallere yüksek hızda veri iletmesi öngörülmektedir.

23 Mart 2026'da ilk 16 seri üretim cihaz yörüngeye fırlatıldı. Daha sonra bunlardan birinin belirlenen yüksekliğe çıkamayarak atmosfere geri düştüğüne dair açık yörünge gözlem verileri yayıldı.

19 Temmuz'da ise ikinci grup fırlatıldı. Şirket, bu kez yörüngeye kaç cihaz çıkarıldığını açıklamadı.

Rusya ne zaman kesintisiz iletişime ulaşabilir?

«Byuro 1440»un resmi planına göre, ağın ticari olarak faaliyete geçmesi 2027 yılı için hedefleniyor. Dünya genelinde 7/24 iletişim sağlamak amacıyla yörüngeye 250'den fazla cihaz fırlatılması planlanıyor.

Vladimir Stepanets'in hesaplamasına göre, mevcut fırlatma hızı korunursa Rusya, 2027 yılı ortalarına doğru Ukrayna üzerinde kesintisiz kapsama alanı oluşturabilir.

Ancak bu süre bir dizi faktöre bağlıdır:

yeni uyduların üretilme hızı;

roket fırlatma imkânları;

cihazların teknik güvenilirliği;

yer terminallerinin hazırlık durumu;

uluslararası yaptırımlar ve parça tedariki.

Bu nedenle 2027 yılının ortaları kesin olarak belirlenmiş bir tarih değil, mevcut hıza dayanan bir öngörüdür.

Bu Ukrayna için neden önemli?

Starlink, Rusya-Ukrayna savaşında cephedeki birlikler, insansız hava araçları ve komuta kontrol sistemleri için kritik bir iletişim aracına dönüştü. Bu deneyim, alçak yörüngeli uydu ağlarının askerî önemini keskin bir şekilde artırdı.

Eğer «Rassvet» tamamen devreye alınırsa, Rusya'ya şu imkânları kazandırabilir:

mobil ve yedek iletişim kanalları oluşturma;

yerdeki standart şebekeler çalışmadığında veri aktarma;

uzak bölgelerdeki askerî ve sivil nesneleri birbirine bağlama;

bazı insansız sistemleri kontrol etme kapasitesini genişletme.

Ancak yörünge kapsamının kendisi, tüm bu görevlerin yerine getirildiği anlamına gelmez. Askerî kullanım için özel terminaller, korumalı yazılımlar ve tüm kontrol altyapısı gereklidir.

Starlink ile kıyaslamak için henüz erken

«Rassvet» genellikle «Rusya'nın Starlink'i» olarak adlandırılmaktadır. Görev kapsamı açısından böyle bir kıyaslama yerinde olsa da, sistemler mevcut ölçekleri bakımından eşit değildir.

Starlink binlerce aktif uyduya, büyük üretim kapasitesine ve geniş bir yer altyapısına sahiptir. «Rassvet» ise henüz ilk konuşlandırma aşamasındadır ve ticari hizmeti resmi olarak başlamamıştır.

Bu nedenle Rusya'nın tam çalışan bir Starlink alternatifi yarattığını söylemek için henüz erkendir. Ancak projenin hızlı gelişimi, onu göz ardı edilemeyecek bir teknolojik ve güvenlik faktörüne dönüştürmektedir.

Temel sonuç

Ukraynalı uzmanın analizine göre «Rassvet» uyduları, Ukrayna üzerinde eskisinden daha yoğun bir yörünge kapsamı oluşturmaya başladı. Bazı iletişim fırsatları bir saatten uzun sürebilir ve günde birkaç kez tekrarlanabilir.

Ancak şimdilik bu durum, Rusya'nın Ukrayna topraklarında fiilen çalışan bir uydu interneti kurduğu anlamına gelmez. Bilgiler yörünge rotalarına dayalı uzman değerlendirmesine dayanmaktadır, operatör ise yalnızca cihazların konuşlandırılması ve test edilme çalışmalarının devam ettiğini doğrulamıştır.

Şimdi temel soru şu: Rusya, planlanan yüzlerce cihazı zamanında yörüngeye fırlatıp «Rassvet»i gerçek ve kesintisiz bir iletişim sistemine dönüştürebilecek mi? Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın!