ABD'de Uzay Lisanslama Sürecinin Kesin Olarak Basitleştirilmesi Teklif Edildi

·34·Teknoloji
ABD'de Uzay Lisanslama Sürecinin Kesin Olarak Basitleştirilmesi Teklif Edildi

ABD Ulaştırma Bakanlığı, ticari uzay uçuşları, araçların geri döndürülmesi ve uzay limanı inşasının lisanslanması sürecini Ulusal Çevre Politikası Yasası (NEPA) dahil olmak üzere 13 federal yasanın gerekliliklerinden muaf tutmayı teklif etti. ixbt.com'un haberine göre, ilgili kurum bu prosedürlerin artık kamu güvenliği, mülkiyetin korunması ve ülkenin ulusal çıkarlarının sağlanması için gerekli olmadığını, bunların iptal edilmesinin lisans verme sürecini önemli ölçüde hızlandıracağını vurguladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu girişim, ABD başkanının 2025 yılı Ağustos ayında imzaladığı ve ticari kozmonotluk yolundaki idari engellerin azaltılmasını amaçlayan kararnameye dayanmaktadır. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı, NEPA kurallarının uygulanmasını yalnızca incelenen projenin doğrudan sonuçlarıyla sınırlayan ABD Yüksek Mahkemesi'nin 2025 yılındaki kararına da dayanmıştır. Taslak belge 30 Temmuz tarihinde yayınlanmış olup, önünde 30 günlük bir kamuoyu tartışması süreci bulunmaktadır.

Kamuoyu Tartışması ve Sektör Tepkisi

Tartışmaların ardından ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) gelen tüm itiraz ve teklifleri inceleyerek belgenin nihai versiyonunu kabul edecektir. Uzay endüstrisi temsilcileri bu girişimi memnuniyetle destekledi. Onların görüşüne göre, çevresel değerlendirmeler ve özel raporların hazırlanması genellikle çok fazla zaman ve maliyet gerektirmekte, ancak pratikte bu hiçbir zaman projelerin reddedilmesi için bir neden olmamaktadır.

Commercial Space Federation ara derneğinin bildirdiğine göre, yapılması beklenen değişiklikler lisanslama sürecini hızlandıracak ve artan talebe uygun olarak ticari uçuş sayısını artırma imkanı sağlayacaktır. Bununla birlikte, çevreci kuruluşlar bu girişime sert bir şekilde karşı çıktı.

Çevreci Kuruluşların Endişeleri

Uzmanların belirttiğine göre, yalnızca NEPA değil, aynı zamanda Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası, Temiz Su ve Temiz Hava yasalarının etkilerinin de zayıflatılması teklif edilmektedir. Örneğin, Center for Biological Diversity kuruluşu, SpaceX şirketinin Teksas'taki Starbase uzay limanı yakınındaki arazi değişimiyle ilgili hukuki anlaşmazlıklar yürütmektedir.

Bu kuruluşun temsilcileri, çevresel gerekliliklerin iptal edilmesinin ticari uzay altyapısının geliştirilmesi sürecinde doğal alanların korunması imkanlarını ciddi ölçüde zayıflatabileceği konusunda uyarıyor.

ABDUzayLisanslamaSpaceXÇevre
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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