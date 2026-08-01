Husanov penaltıyı kaçırdı: City, Hong Kong'da Inter'e kaybetti

Hong Kong'da Avrupa'nın iki büyük kulübü olan Manchester Cityile Inter arasında oynanan hazırlık maçı, nefes kesen bir penaltı serisiyle sona erdi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın ardından penaltı atışlarında İtalya şampiyonu 3-1 galip geldi.

Özbek savunma oyuncusu Abdukodir Husanov maça Manchester City'ninManchester Cityilk 11'inde başladı. Ancak penaltı atışlarında vuruşu direkten döndü. Böylece Enzo Maresca'nın Manchester City teknik direktörü olarak çıktığı ilk maç mağlubiyetle sonuçlandı.

Mubama attı, Pavard hemen cevap verdi

Kai Tak Stadyumu'ndaki maçın ilk dakikaları oldukça hareketli geçti. Manchester City maça hızlı başladı ve Antoine Semenyo'nun sol kanattaki etkili oyunuyla golü buldu.

Onun şık pasını yakın mesafeden ağlara gönderen Divin Mubama, Enzo Maresca dönemindeki City'nin ilk golüne imza attı.

Ancak Manchester ekibinin üstünlüğü uzun sürmedi. Federico Dimarco'nun kanattan ortasını düzgün bir vuruşla tamamlayan Benjamin Pavard, skoru eşitledi. Kayıtlara göre Mubama'nın golü 13-15. dakikalar arasında, Pavard'ın cevabı ise 20. dakikada geldi.

Manchester City — Inter — 1:1

Goller: Divin Mubama, Benjamin Pavard.

Husanov savunmanın merkezinde yer aldı

Abdukodir Husanov, ilk 11'de Josko Gvardiol ile birlikte stoperde görev yaptı. Hızlı hücumculara karşı ikili mücadelelerde aktif rol aldı ve geriden oyun kurma sürecine katıldı.

City'nin ilk 11'inde Gianluigi Donnarumma, Rico Lewis, Husanov, Gvardiol, Stephen Mfuni, Mateo Kovacic, Tijjani Reijnders, Antoine Semenyo, Phil Foden, Savinho ve Divin Mubama yer aldı.

Inter ise Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Carlos Augusto, Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan ve Federico Dimarco gibi tecrübeli isimlere güvendi.

Hazırlık maçı statüsündeki karşılaşmada ikinci yarıda her iki teknik adam da çok sayıda oyuncu değişikliği yaptı. Buna rağmen sahadaki mücadelenin temposu düşmedi.

City galibiyete yaklaştı

İkinci yarıda Manchester City daha fazla inisiyatif alarak rakip kalede birçok tehlikeli pozisyon yarattı.

Oyuna sonradan giren Vitor Reis ve Ryan McAdoo'nun şutları direkten döndü. Inter kalecisi de birkaç pozisyonda takımını mutlak golden kurtardı.

City maçın sonunda baskıyı artırsa da galibiyeti getirecek ikinci golü bulamadı. Sonuç olarak Asahi Super Dry Trophy'nin sahibi penaltı atışlarıyla belirlendi.

Husanov'un vuruşu direğe takıldı

Penaltı serisi Manchester City için kötü başladı. Rayan Ait-Nouri ilk vuruşta başarısız olurken, Inter'den Piotr Zielinski fırsatı değerlendirdi.

Sıra Abdukodir Husanov'a geldi. Özbek savunmacının sert şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Ardından Donnarumma, Davide Frattesi'nin penaltısını kurtararak City'ye umut verdi. Ancak Nico Gonzalez'in vuruşunu da Inter kalecisi engelledi.

Milano ekibinde Lorenzo Mosconi ve Matteo Lavelli vuruşlarını gole çevirdi. City'de ise sadece Claudio Echeverri "panenka" stiliyle topu ağlara gönderdi.

Penaltı serisi:

Rayan Ait-Nouri — kaçırdı;

Piotr Zielinski — gol;

Abdukodir Husanov — direk;

Davide Frattesi — Donnarumma kurtardı;

Nico Gonzalez — kaleci kurtardı;

Lorenzo Mosconi — gol;

Claudio Echeverri — gol;

Matteo Lavelli — gol.

Final sonucu: Penaltılarla 3-1, Inter lehine.

Maresca'nın ilk sınavı neyi gösterdi?

Bu maç, Pep Guardiola sonrası Enzo Maresca'nın Manchester City'nin başındaki ilk sınavıydı. Mağlubiyetle sonuçlansa da Manchester ekibi maçın büyük bölümünde iyi bir performans sergiledi.

Özellikle şu noktalar dikkat çekti:

Semenyo ve Mubama arasındaki uyum;

genç oyuncuların aktifliği;

savunmada Husanov'a duyulan güven;

ikinci yarıda yaratılan çok sayıda fırsat;

penaltı atışlarındaki ciddi eksiklikler.

Hazırlık maçlarında sonuçtan ziyade takımın yeni sezona ne kadar hazırlandığı önemlidir. Ancak dört vuruştan sadece birinin gole çevrilmesi, Maresca'nın ekibinin üzerinde çalışması gereken bir konu olduğunu gösterdi.

City'nin Asya turu devam ediyor

Manchester City, Hong Kong'daki maçın ardından Asya'daki sezon öncesi hazırlıklarını Güney Kore'de sürdürecek.

Resmi takvime göre Manchester ekibi 5 Ağustos'ta K-League yıldızlarıyla, 9 Ağustos'ta ise Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Inter ise Avustralya'ya giderek 5 Ağustos'ta Milan, 8 Ağustos'ta Juventus ile hazırlık maçları yapacak.

Ana sonuç

Manchester City ile Inter arasındaki Hong Kong mücadelesi normal sürede 1-1 bitti. Mubama Manchester ekibini öne geçirse de Pavard kısa süre sonra cevap verdi.

Penaltı serisinde Inter daha soğukkanlıydı. City'den üç oyuncu, Abdukodir Husanov dahil, fırsatları değerlendiremedi ve İtalya şampiyonu 3-1 kazandı.

Husanov için bu maç iki farklı izlenim bıraktı: İlk 11'de güven kazandı ancak penaltı serisinde şanssızdı. Şimdi Özbek savunmacının sonraki maçlarda bu duruma nasıl tepki vereceği taraftarlar için merak konusu.

Sizce Husanov yeni sezonda Manchester City'nin as savunmacısı olabilir mi?