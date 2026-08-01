Hansi Flick, Marcus Rashford'un ayrılığından duyduğu üzüntüyü dile getirdi

·42·Spor
Hansi Flick, Marcus Rashford'un ayrılığından duyduğu üzüntüyü dile getirdi

Camp Nou'da kiralık olarak forma giyen Marcus Rashford'un geleceği netleşti. Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, kulübün İngiliz millî hücum oyuncusunu kadrosunda kalıcı olarak tutmaktan vazgeçtiğini ve bu futbolcunun ileride takımı için eksiklik yaratacağını açıkça itiraf etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Manchester Evening News'in haberine göre, Katalan ekibi 28 yaşındaki kanat oyuncusu için öngörülen 26 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu etkinleştirmeme kararı aldı. Bunun yerine Blaugrana, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Newcastle oyuncusu Anthony Gordon'u yaklaşık 70 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı.

Flick'in futbolcu hakkındaki övgü dolu sözleri

Hansi Flick bu kararı cuma akşamı Birmingham City takımına karşı oynanan hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi. Alman çalıştırıcı, İngiliz futbolcunun becerilerini ve insani niteliklerini çok yüksek değerlendirdiğini gizlemedi.

“Marcus ile çalışmayı çok önemsiyorum,” dedi Flick. “Bazen kiralık oyuncularla ne olacağını önceden kestirmek zor olabiliyor. İçinde bulunduğumuz mali ve kadro durumunun bunun için kolay olmadığını anlıyorum. Ancak o fantastik bir oyuncu ve harika bir insan. Sanırım takım onu özleyecek, ben de onu özleyeceğim ama hayat bu ve bunu kabul etmek zorundayız.”

Sezon özeti ve veda

Geçtiğimiz sezon Marcus Rashford, Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkarak 14 gol kaydetti ve 11 asist üretti. Katalanların hücum hattındaki kilit figürlerden biri hâline gelmişti.

Kulüple iş birliğinin devam etmeyeceği kesinleşince, hücum oyuncusu perşembe günü Instagram hesabı üzerinden takıma ve taraftarlara resmî olarak teşekkür etti.

“Buradaki zamanımı olumlu ve unutulmaz bir deneyime dönüştüren kulüpteki herkese teşekkür ederim,” diye yazdı Rashford. “Her anından keyif aldım ve yanımda birçok özel hatıra götürüyorum. Kulübe ve tüm taraftarlara önümüzdeki sezonda başarılar dilerim. Visca el Barca!”

BarcelonaHansi FlickMarcus RashfordLa LigaTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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