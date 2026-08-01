Akıllı telefonda doomscrolling alışkanlığını yenmeye yardımcı olan özel uygulamalar

Günümüzde milyonlarca insanın karşılaştığı doomscrolling – sosyal medyadaki olumsuz haberleri sonsuz kaydırma alışkanlığı sadece zaman çalmakla kalmaz, aynı zamanda fiziksel duruma da ciddi zararlar verir. ixbt.com'un haberine göre, saatlerce kanepede oturarak akışı incelemek duruşu bozar, gözleri yorar ve nihayetinde insanın ruh halini kötüleştirir. Bu sorunu çözmek ve dijital bağımlılığı azaltmak için uzmanlar, kullanıcıyı harekete geçiren ve sosyal medyaya erişimi sınırlayan özel programlar önermektedir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Dijital hijyene uymak ve ekran süresini kısaltmak isteyenler için pazarda bir dizi etkili araç ortaya çıktı. Bu uygulamalar, kullanıcıyı belirli bir fiziksel aktivite göstermeye veya sokağa çıkıp aktif hareket etmeye zorlar ve ancak bundan sonra eğlence içeriğine izin verir. Modern teknolojiler yardımıyla zararlı alışkanlıkları faydalı hareketlerle değiştirme imkânı bugün her zamankinden daha güncel bir önem kazanmaktadır.

Aktivite karşılığında kısıtlamaları kaldırmak

Günümüzde kullanıcılar arasında giderek popülerleşen Digital Carrot uygulaması; dikkat dağıtıcı programları, web sitelerini ve oyunları, kullanıcı kendi günlük fitness, verimlilik veya ekran süresi hedeflerine ulaşana kadar bloke eder. Program, Apple Watch gibi giyilebilir cihazlarla entegre olarak örneğin günde 6.000 adım atmak gibi kişisel hedefler belirleme imkânı sunar. GPS ve zaman tabanlı özellikleri, belirli bir yerde, özellikle spor salonunda 60 dakikalık antrenmanı tamamlayana kadar uygulamaları açmamaya yardımcı olur. Bu program iPhone, Android, ayrıca macOS, Windows ve Linux işletim sistemlerinde mevcuttur.

Dijital dengeyi korumaya yönelik bir diğer ilgi çekici araç ise MeBeMe uygulamasıdır. Telefon belleğine erişimi katı bir şekilde bloke etmek yerine, kullanıcıya çeşitli görevleri yerine getirmek için bildirimler gönderir. Bunlar arasında burpee hareketi yapmak, başkalarıyla iletişim kurmak veya üç dakikalık yoğun bir ısınma yer alır. Program yalnızca fiziksel aktiviteye odaklanmasa da, "Body" (Vücut) kategorisinde sporcular, dansçılar, bisikletçiler ve koşucular için özel egzersizler bulunur ve şimdilik iOS cihazları için ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Adımlar ve egzersizler yoluyla kontrol

StepBloc uygulaması ise ekran başında oturmayı azaltmanın daha katı bir mekanizmasını sunar. Bu program, kullanıcı kendi belirlediği miktarda adımı atmadıkça diğer uygulamalara girmeyi bloke eder. Ayrıca uygulama özelliklerini belirli bir süre boyunca şınav (push-up), planke durmak veya çömelme (squats) gibi fiziksel egzersizleri yapmakla ilişkilendirmek de mümkündür.

Digital Carrot aracılığıyla adım hedefi belirlemek ve fitness takip cihazlarını bağlamak

MeBeMe yardımıyla kısa fiziksel görevleri ve egzersizleri yerine getirmek

StepBloc aracılığıyla belirli miktardaki adım karşılığında uygulama kilidini açmak

Uzmanlara göre, bu tür teknolojik çözümler modern insanların akıllı telefonların etkisinden kurtulmasında, sağlıklı yaşam tarzına dönmesinde ve günlük hayatta fiziksel aktiviteyi artırmasında önemli bir yardımcı olabilir.