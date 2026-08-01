Milan, Brahim Díaz'ı Geri Getirmeyi Planlıyor ve Rafael Leão'yu Satabilir

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Milan, Brahim Díaz'ı Geri Getirmeyi Planlıyor ve Rafael Leão'yu Satabilir

İtalyan kulübü Milan, kadrosunu güçlendirmek ve hücum hattındaki sorunları çözmek amacıyla eski futbolcusu Brahim Díaz'ı San Siro'ya geri getirme seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor. Calciomercato ve Corriere della Sera'nın aktardığı bilgilere göre, takım hücum orta saha pozisyonu için ana aday olarak Faslı futbolcuyu belirledi. Bu konuda Goal.com bilgi veriyor.

Rossoneri ilk olarak Konstantinos Karetsas'ı kadrosuna katmak istiyordu ancak bu transfer gerçekleşmedi ve futbolcu 33 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu. Bunun ardından Milan yönetimi diğer alternatiflere odaklandı. Mevcut transfer döneminde Ethan Nwaneri ve Matias Soule de adaylar arasında yer alsa da Brahim Díaz bir numaralı öncelik haline geldi.

Brahim Díaz'ın Milan İçin Önemi

Brahim Díaz, önceki dönemde Milan formasıyla 124 maça çıkıp 18 gol ve 15 asiste imza atmıştı. Ayrıca 2022 yılında takımla birlikte Serie A Scudetto şampiyonluğunu kazanmıştı. Uzmanlar, futbolcunun İtalya ligine çabuk adapte olabilmesinin ve kulüp sistemini iyi bilmesinin bu dönüşü ideal bir karar haline getirdiğini vurguluyor.

Bilgilere göre futbolcunun Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Daha önce Juventus da Faslı oyun kurucuya ilgi göstermiş ancak daha sonra Bayer Leverkusen oyuncusu Kerim Alajbegovic'e odaklanmayı tercih etmişti. Milan yönetiminin transferi tamamlamak için Madrid kulübüyle hızlı müzakereler yürütmesi gerekecek.

Rafael Leão Transferi Çevresindeki Durum

Kulüpteki değişiklikler ve ana odak noktası, takımın hücum hattındaki lideri Rafael Leão'nun geleceği üzerine kurulu. Portekizli futbolcu, Milan'da geçirdiği yedi yılın ardından yeni meydan okumalara hazır olduğunu belirtti. Futbolcu başlangıçta Premier League veya La Liga ekiplerine transfer olmak istese de, bu liglerden somut teklifler gelmemesi nedeniyle Türkiye'ye gitme seçeneğini değerlendiriyor.

Şu anda Galatasaray futbolcuyu kadrosuna katmak için ana favori konumunda ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılımı garanti ediyor. Leão bu teklife olumlu yaklaşıyor ancak çift haneli milyonlarca euro tutarında yıllık maaş talep ediyor. Milan ise futbolcuyu yalnızca doğrudan bonservis ile satmak niyetinde.

Şu anda Milan ve Galatasaray kulüpleri, futbolcunun bonservis bedeli ve yüksek maaş talepleri konusunda henüz tam anlamıyla anlaşabilmiş değil. Transfer döneminin kalan kısmında tarafların tüm detayları görüşmek üzere müzakerelere devam etmesi bekleniyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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