Hindistan hükümeti SpaceX IPO'su öncesinde Starlink konusunda tereddütlü

·0·Teknoloji
Hindistan hükümeti SpaceX IPO'su öncesinde Starlink konusunda tereddütlü

Elon Musk yönetimindeki SpaceX'in uydu internet ağına milyonlarca yeni kullanıcı çekme planları, Hindistan hükümetiyle yaşanan sorunlar nedeniyle tehlikeye girebilir. Yıllar süren müzakerelerin ardından SpaceX, 2025 yılında Hindistan'da faaliyet göstermek için lisans almıştı, ancak Bloomberg'in haberine göre resmi Delhi bu süreci geçici olarak durdurdu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bunun nedeninin, Starlink sisteminin İran topraklarında resmi izin olmaksızın kullanılması olduğu belirtiliyor. Hindistanlı yetkililer, şirketin yerel yasalara tam olarak uymamasından endişe duyuyor. SpaceX Başkan Yardımcısı Lauren Dreyer ise sosyal medyada bu haberleri yalanlayarak hükümetle müzakerelerin verimli bir şekilde devam ettiğini bildirdi. Buna rağmen Bloomberg, müzakerelerin tamamen durmadığını ancak sürecin yavaşladığını vurguluyor.

Hindistan pazarına girişin gecikmesi, SpaceX'in beklenen IPO süreci üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Finansal raporlar, Starlink kullanıcı sayısındaki artışın yavaşladığını gösteriyor. Sistemin değeri, kapsadığı ülke sayısına bağlıdır; çünkü küresel altyapı kurma maliyetleri sabittir ve gelir sadece abone sayısına dayanır.

Hindistan hükümeti, verilerin yerel olarak saklanması ve ağ güvenliği konusunda katı şartlar getirdi. SpaceX bu şartları yerine getirmeye çalışsa da, İran olayı hükümette Starlink üzerindeki kontrolü kaybetme korkusu uyandırdı. Daha önce Ukraynalı askerler de 2022 yılında Elon Musk tarafından iletişimin kesilmesinden şikayetçi olmuşlardı.

Ayrıca, Starlink'in Tayvan hükümetiyle yaptığı müzakereler de çıkmaza girdi. Bunun nedeni olarak Musk'ın Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görmesi ve yerel ortaklarla çalışmayı reddetmesi gösteriliyor. Hindistan gibi büyük bir pazardaki belirsizlikler, SpaceX için stratejik öneme sahip projenin geleceğini sorgulatıyor.

SpaceXStarlinkElon MuskHindistanTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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