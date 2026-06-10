SpaceX, Boeing 747 boyutunda yapay zeka uyduları üretiyor

·0·Teknoloji
SpaceX, Boeing 747 boyutunda yapay zeka uyduları üretiyor

SpaceX, Dünya yörüngesinde devasa veri işleme merkezlerinden oluşan bir filo kurma planlarını açıkladı. Elon Musk tarafından sunulan projeye göre, ilk nesil "yapay zeka uydusu"nun uzunluğu yaklaşık 70 metre olacak ve bu da bir Boeing 747 uçağının boyutuna eşittir. Bu cihazlar uzayda karmaşık hesaplamalar yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni uydular, kurumsal seviyedeki NVIDIA Rubin grafik işlemcileri (GPU) ile donatılacak. Edinilen bilgilere göre, her cihaz bünyesinde 72 adet GPU'dan oluşan bir GB300 sunucu rafının eşdeğerini taşıyacak. Bu kadar yüksek performanslı sistemlerin yaydığı ısıyı kontrol etmek için SpaceX, özel bir sıvı bazlı soğutma sistemi kullanmayı planlıyor.

Uzaydaki vakum koşullarında ısıyı dağıtmak için her uydu, 110 metrekarelik alana sahip açılabilir radyatörlerle donatılacak. Uzmanlara göre, sistemde su yerine amonyak kullanılması muhtemel; çünkü amonyak düşük sıcaklıklarda bile sıvı halde kalabiliyor. Benzer bir teknoloji şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) da kullanılmaktadır.

Elon Musk, bu uyduların geniş bant iletişim için gerekli olan karmaşık anten dizilerine ihtiyaç duymadıkları için Starlink cihazlarına kıyasla daha basit bir yapıya sahip olacağını belirtti. SpaceX, Teksas'ın Bastrop şehrindeki fabrikasında bu yapay zeka cihazlarının seri üretimine gelecek yılın sonuna kadar başlamayı hedefliyor.

SpaceXElon MuskNVIDIAYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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