Google Pixel akıllı telefonlarındaki sonsuz yeniden başlatma sorunu çözülmedi

·30·Teknoloji
Google Pixel akıllı telefonlarındaki sonsuz yeniden başlatma sorunu çözülmedi

Google, Pixel akıllı telefon sahiplerini etkileyen ciddi bir arıza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Bu yılın Mart ayından bu yana Pixel 6'dan Pixel 10'a kadar olan modellerin kullanıcıları, cihazlarının sonsuz yeniden başlatma (bootloop) döngüsüne girmesinden şikayetçi. Bu hata nedeniyle akıllı telefonlar Google logosunda takılı kalıyor veya PIN kodu girildikten hemen sonra kapanıyor. Bu durum Ixbt.com tarafından bildiriliyor .

Bazı durumlarda cihazlar kurtarma moduna (recovery mode) bile girmeye izin vermiyor, bu da yazılım güncellemesi yoluyla sorunun giderilmesini imkansız kılıyor. Google, kullanıcılara gönderdiği resmi mektupta, Mart, Nisan ve Mayıs güncellemelerinden sonra ortaya çıkan bu arıza üzerinde çalışıldığını doğruladı ve gösterilen sabır için teşekkür etti.

Şirket temsilcileri her durumun kendine özgü olduğunu belirterek, kullanıcılara doğrudan Pixel müşteri destek hizmetiyle iletişime geçmelerini tavsiye ediyor. Başvuru sırasında sorunun net bir şekilde tanımlanması (örneğin, "yazılım güncellemesi sonrası sonsuz yeniden başlatma"), uzmanların çözüm bulmasına yardımcı olacaktır. Şu anda Google Issue Tracker platformunda bu konuyla ilgili 800'den fazla yorum bulunuyor.

Google başlangıçta bu hatayı Mayıs ayı güvenlik güncellemesiyle düzeltmeyi planlıyordu ancak sorun hala güncelliğini koruyor. Şirket ayrıca kullanıcılara Android 17 beta sürümlerini yüklememelerini tavsiye ediyor, çünkü test sürümleri durumu daha da kötüleştirebilir. Nihai düzeltme için henüz bir tarih açıklanmadı.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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