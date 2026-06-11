Amazon, yapay zeka yarışı için 17,5 milyar dolar borç alıyor

·22·Teknoloji
Amazon, yapay zeka yarışı için 17,5 milyar dolar borç alıyor

Yapay zeka alanındaki şiddetli rekabette liderliği kaybetmemek için teknoloji devleri devasa miktarlarda harcama yapmaya devam ediyor. Bloomberg'in haberine göre Amazon, bir dizi büyük finans kuruluşundan 17,5 milyar dolar tutarında kredi almak için anlaşma imzaladı. Kredi verenler arasında Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, HSBC ve BofA Securities gibi bankalar yer alıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu anlaşma, "gecikmeli çekişli kredi" (delayed draw term loan) şeklinde düzenlenmiş olup, Amazon'un tüm tutarı bir kerede değil, ihtiyaçlarına göre parça parça almasına olanak tanıyor. Bu durum, şirkete finansal kaynaklarını yönetmede büyük bir esneklik sağlıyor. İlginç bir şekilde, bu anlaşma Amazon'un Kanada'da 14 milyar dolarlık tahvil satacağını duyurmasından sadece iki gün sonra gerçekleşti. Böylece şirket, son 48 saat içinde toplam 31,5 milyar dolarlık yeni finansman sağlamış oldu.

Amazon'un bu fonları tam olarak ne için harcayacağı henüz açıklanmadı. Reuters, yeni kredinin "genel kurumsal amaçlar" için kullanılacağını belirtiyor. Ancak sektör analistleri, bu fonların büyük bir kısmının yapay zeka altyapısını geliştirmeye, özellikle yeni çipler ve veri merkezleri (data centers) inşa etmeye harcanacağını tahmin ediyor.

Amazon bu konuda yalnız değil. Son zamanlarda büyük teknoloji şirketleri, yapay zeka projelerini finanse etmek için rekor düzeyde sermaye harcaması yapıyor. Örneğin, Google'ın ana şirketi Alphabet 80 milyar dolar toplamayı planladığını açıklarken, Meta tarihinin en büyük tahvil satışı olan 30 milyar dolarlık işlemi duyurdu.

Şu anda yatırımcıları ve analistleri daha çok bir soru düşündürüyor: Bu devasa harcamalar kendini amorti edecek mi? Silikon Vadisi standartlarına göre bile şaşırtıcı düzeyde olan bu borçların gelecekte beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağını zaman gösterecek.

AmazonYapay Zekaİş DünyasıTeknolojiYatırım
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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