RTX 5090 ve Ryzen 9 9950X3D: Cooler Master Cosmos Gold Limited Edition tanıtıldı

·42·Teknoloji
RTX 5090 ve Ryzen 9 9950X3D: Cooler Master Cosmos Gold Limited Edition tanıtıldı

Cooler Master, yeni sınırlı üretim masaüstü bilgisayarı Cosmos Gold Limited Edition'ı tanıttı. Bu sistem, 16 çekirdek ve 32 izlekli, 5,6 GHz'e kadar Boost frekansına sahip en güçlü AMD Ryzen 9 9950X3D işlemcisi temelinde toplandı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Grafik gücü için Blackwell mimarisine dayalı, 32 GB belleğe sahip özel NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartı sorumludur. Sistemin temeli olarak, 64 GB DDR5 (4 x 16 GB) RAM ve 2 TB PCIe Gen4 SSD ile donatılmış Asus ROG Crosshair X870E Hero anakart seçilmiştir.

Bilgisayarın kararlı çalışmasını 80 Plus Platinum sertifikalı 2000 W güç kaynağı sağlar. Soğutma sistemine özel önem verilmiştir: Cooler Master Atmos II 360 sıvı soğutma sistemi, iki adet 200 mm ön ve bir adet 120 mm arka fan, maksimum yük altında bile sıcaklığı ve gürültüyü düşük seviyede tutar.

Yaklaşık 45 kg ağırlığındaki COSMOS Gold kasası; USB 3.2, 20 Gbps hızında USB-C, Wi-Fi 7 ve Ethernet gibi modern arayüzlerle donatılmıştır. Cihaz, Windows 11 Home işletim sistemi ile çalışmaktadır.

Cooler MasterNVIDIARTX 5090Ryzen 9 9950X3DOyun Bilgisayarı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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