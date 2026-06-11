Yeni Oppo katlanabilir akıllı telefon: Snapdragon 8 Elite ve iPhone Ultra tasarımı

Oppo, yeni katlanabilir akıllı telefonu üzerindeki test çalışmalarını tamamlıyor. Cihazın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu model, markanın ilk “geniş formatlı” katlanabilir amiral gemisi olarak sunulacak ve piyasadaki en güçlü Android akıllı telefonlardan biri olması öngörülüyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefonun ana ekranı 7,6 inç, dış ekranı ise 5,5 inç diyagonal boyutuna sahip olacak. Ekran panelleri BOE ve Samsung tarafından tedarik edilecek. Cihaz kompaktlığa odaklanmış olup, katlanmış durumda tek elle kullanım için oldukça uygundur. Boyutlarının, Apple tarafından geliştirilmesi beklenen iPhone Ultra konseptine yakın olduğu belirtiliyor.

Teknik açıdan cihaz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite amiral gemisi platformu ile donatılacak. Ayrıca 6000 mAh kapasiteli batarya, kablosuz şarj teknolojisi ve kasanın yan tarafına yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu bulunacak. Cihaz, suya karşı maksimum seviyede koruma ile sağlanacak.

Yeni akıllı telefonun fiyatının 10.000 yuanın üzerinde veya yaklaşık 1500 dolar civarında olması bekleniyor. Bu model, Oppo markasının premium segmentteki konumunu daha da güçlendirmeye hizmet edecek.