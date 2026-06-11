SpaceX IPO heyecanı fonunda teknoloji ve kripto para piyasaları düşüşte

Teknoloji sektörü ve kripto para piyasaları, SpaceX şirketinin rekor düzeydeki halka arz (IPO) beklentileri nedeniyle keskin bir düşüş yaşıyor. Analistlere göre, mevcut satışlar "mega-arz öncesi likidite sıkışıklığı" ile ilgili olabilir. Yatırımcılar, SpaceX hisselerini satın almak için sermaye oluşturmak amacıyla varlıklarını toplu halde satıyorlar. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Reuters verilerine göre, SpaceX IPO'su için 250 milyar dolardan fazla talep oluştu, oysa hedeflenen fon miktarı 75 milyar dolar civarında. Talebin arzdan dört kat fazla olması, bu işlemi özel yerleştirmeler tarihindeki en çok talep gören süreçlerden biri haline getirdi. Şirketin piyasa değerinin bu süreçte yaklaşık 1,8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Bu gelişmelerin arka planında ABD teknoloji sektörü önemli bir düşüş gösterirken, kripto para piyasası son bir hafta içinde 180 milyar dolardan fazla piyasa değerini kaybetti. Bitrue Research Institute araştırma bölümü başkanı Andri Fauzan Adziima, mevcut dinamiği sermayenin riskli varlıklardan geçici olarak çıkışı ile açıkladı. Ona göre bu uzun vadeli bir "ayı piyasası" değil, büyük bir IPO öncesi kısa vadeli sermaye rotasyonudur.

SpaceX şirketinin ana gelir kaynağı şu anda Starlink uydu internet ağıdır. Ayrıca şirket, AI ve "uzay veri merkezleri" (ЦОД) alanında onlarca trilyon dolarlık potansiyele sahip olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda, büyük kripto para borsaları SpaceX değerine endeksli türev araçları başlattı ve bunların işlem hacmi ilk 18 günde 2,1 milyar doları aştı.

Şu anda piyasa yüksek volatilite durumunda ve tek bir büyük olay, tüm teknoloji ve kripto para segmentindeki sermaye dağılımını etkiliyor. Eğer analistlerin tahmini doğruysa, mevcut düzeltme, piyasa tarihindeki en büyük IPO'lardan biri öncesinde geçici bir likidite yeniden dağılımı olarak ortaya çıkacaktır.