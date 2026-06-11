Neredeyse 7 inç ekran ve 6000 mAh batarya: Poco C81 Pro satışa çıktı

Rus perakendeciler, uluslararası lansmanı nisan ayı sonunda gerçekleşen yeni bütçe dostu Poco C81 Pro akıllı telefonun satışlarına başladı. Bu bilgi, büyük ev aletleri ve elektronik tedarikçisi diHouse şirketinin basın servisi tarafından duyuruldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yenilik, serisinde kutudan çıktığı gibi Xiaomi HyperOS 3 işletim sistemiyle çalışan ilk cihaz oldu. Akıllı telefonun temel özelliklerinden biri, 120 Hz yenileme hızına ve 800 nit parlaklığa sahip 6,9 inç LCD ekranıdır.

Cihazın performansından Unisoc T7250 işlemcisi sorumlu olup, 16 ve 8 megapiksel kameralarla donatılmıştır. Ayrıca akıllı telefona 15 W şarj desteğine sahip 6000 mAh kapasiteli bir batarya yerleştirilmiştir.

Poco C81 Pro piyasaya yeşil, siyah ve altın olmak üzere üç farklı renkte sunuluyor. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre üç farklı bellek yapılandırmasından birini seçebilirler.